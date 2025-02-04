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屏東綠鬣蜥移除訓練加開3場 估招募650名獵人

中央社／ 屏東縣4日電
屏東縣政府辦理民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，報名踴躍，縣府2月分別在潮州及屏東，共加開3場課程，5日下午17時在屏東縣政府農業處官網開放線上報名。（屏東縣政府提供）中央社
屏東縣政府辦理民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，報名踴躍，縣府2月分別在潮州及屏東，共加開3場課程，5日下午17時在屏東縣政府農業處官網開放線上報名。（屏東縣政府提供）中央社

屏東縣政府綠鬣蜥移除訓練目前已有305人完成訓練，因民眾報名踴躍，在2月加開3場課程，預估招募650名獵人，5日下午5時在縣府農業處官網開放線上報名。

縣府今天發布新聞稿表示，1月21及22日辦理今年首批針對民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，有170人完訓，加上去年底135人完訓，目前屏東已有305人完成訓練；因報名相當踴躍，規劃在12、18及26日分別在潮州加開1場及屏東加開2場課程，並將於5日下午5時在屏東縣政府農業處官網開放線上報名，名額為潮州100名、屏東2場分別為400名及150名，共650名。

縣府農業處表示，去年底首批完訓民眾已核發許可，今年受訓民眾也將陸續核發，林業及自然保育署移除上傳資料APP預計於3月上旬上線，屆時已核發許可民眾將正式投入移除工作。

農業處長鄭永裕說，在林業署完成移除回報APP建置前，這段期間如民眾有移除入侵農田或住宅綠鬣蜥也不用擔心，縣府將在屏東縣動物之家設置暫時兌換點，持續提供農產品供民眾兌換，兌換時間為週一至週五上午8時至下午5時。

農業處表示，所有完成訓練民眾，都要依循林業署公布「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉各項準則進行移除工作。今年後續課程報名訊息也可鎖定屏東縣政府及農業處網頁最新消息，凡年滿18歲以上設籍屏東縣民眾可備妥身分證至線上報名。

屏東縣政府 綠鬣蜥 農業處

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