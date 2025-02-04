快訊

大S流感病逝引恐慌...全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

碩博士生搶當菸廠工、教中小學 陸00後打什麼算盤？

31年來沒得過流感！日醫曝打疫苗以外 3個日常習慣增加免疫力

高雄輕軌春節運量開紅盤 初一至初三均突破9萬人次

中央社／ 高雄4日電
高雄市捷運局4日公布高雄輕軌運量統計，初一至初三連3天單日運量均突破9萬人次。（高雄市捷運局提供）中央社
高雄市捷運局4日公布高雄輕軌運量統計，初一至初三連3天單日運量均突破9萬人次。（高雄市捷運局提供）中央社

今年春節9天連假，高雄輕軌啟動春節疏運計畫，以因應春節暨燈會大量旅運需求，高雄市捷運局今天公布高雄輕軌運量統計，初一至初三連3天單日運量均突破9萬人次。

配合高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動在愛河灣登場，高雄輕軌啟動春節疏運計畫，以因應春節暨燈會大量旅運需求，於熱門日尖峰時段視人潮機動增開加班車或區間車，並加密班距。

高雄市捷運局今天公布統計數據指出，高雄輕軌初一至初三運量，連3天單日運量均突破9萬人次，顯示高雄輕軌已成為民眾春節探訪親友、郊遊的運具選擇。

捷運局表示，高雄輕軌C25新上國小站至C29樹德家商站的「五福臨門」彩繪車站月台設計，也展現出節慶氛圍，這些車站不僅是公共交通的樞紐，更成為了在地文化與藝術的展示平台。

捷運局指出，無論是與家人團聚，還是與朋友共度佳節，高雄輕軌提供的優質與便捷服務，及沿線周邊精彩活動與展演等，都是走春的最佳選擇。邀全國民眾來搭乘高雄輕軌，感受年節氛圍。

捷運 春節 高雄輕軌

延伸閱讀

金門航空站春節疏運人潮 往台灣單向逾2萬人次

蛇麼都好玩！2025新竹燈會點亮「最炫科技風」 陪你迎春闔家樂

春節山難啟示 專家：人與背包不可分離、切勿下切溪谷

財神光臨彰化！春節前後刮出2個千萬大獎 統一發票也開出千萬

相關新聞

高雄輕軌春節運量開紅盤 初一至初三均突破9萬人次

今年春節9天連假，高雄輕軌啟動春節疏運計畫，以因應春節暨燈會大量旅運需求，高雄市捷運局今天公布高雄輕軌運量統計，初一至初...

這本農民曆像旅遊雜誌 帶你品嘗高樹鄉美食、旅遊秘境

屏東縣高樹鄉公所連兩年推出農民曆就像旅遊雜誌，除了傳統農民曆記載24節氣等資訊，還搜羅高樹鄉在地美食、旅遊秘境，讓人耳目...

高雄瑞豐夜市烤鮮蚵攤 傳食安事件

春節期間南部夜市湧現人潮，也傳出食安事件。大年初一有6人在高雄瑞豐夜市吃了百元烤鮮蚵後嘔吐，無獨有偶，有人指稱初三接連在...

高雄車站停車場入口 險象環生

台鐵高雄車站天棚開幕後成為新地標，地下停車場上月啟用，然而入口位於站西路的內側車道，居民發現疑似告示牌距離停車場入口太近...

內埔年節大街汽車頭獎 連2年同一人

屏東內埔鄉年節大街摸獎，今年頭獎休旅車得主林姓女子，去年竟同樣摸中頭獎汽車，網友驚嘆「天選之人」，也質疑黑箱。鄉公所主秘...

春節年假台澎疏運逾11萬人 澎湖縣長陳光復感謝海空單位辛勞

今年春節連假台澎海空交通疏運，總座位高達11萬5400多人次，疏運順利圓滿。今天恢復上班，縣長陳光復分赴澎湖機場與港務公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。