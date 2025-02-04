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金門航空站春節疏運人潮 往台灣單向逾2萬人次

中央社／ 金門4日電

金門航空站表示，1月30日至2月3日金門往台灣疏運人次約2萬5000人，2月1至3日由聯合候補櫃台補上652人；航空站主任洪念慈說，今年天氣良好，班機能正常起降，空中疏運順暢。

金門航空站「聯合候補系統」自民國104年1月啟用，春節、霧季期間採聯合補位作業，統一由聯合候補櫃台唱名叫號，期間序號連續有效，可跨日候補機位，不必重新登記；同時也透過第4台轉播、航空站官網推播等方式，公布即時訊息與查詢等功能。

金門航空站透過新聞稿表示，114年度春節候補疏運任務因假期較往年長，經統計1月30日至2月3日，金門往台灣單向疏運人次約為2萬5000人；2月1至3日聯合候補櫃台登機候補人數，各航線實際登記候補人數共2075人，截至3日晚間8時各航線共補上652人。

金門航空站主任洪念慈表示，今年因天氣良好，即使班班客滿，班機均能正常起降，空中疏運順暢；除表定正班機、加班機外，因應現場候補旅客眾多，期間加開金門往台北航線臨時加班機民航機5架協助疏運旅客。

洪念慈說，感謝金門縣政府團隊、各航空公司、地勤業者及航警所等犧牲假期投入春節疏運作業，工作人員每日自上午6時30分起，輪班在機場待命服務旅客，直至航班結束後才能返家休憩，順利達成疏運任務。

航線 金門

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