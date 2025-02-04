這本農民曆像旅遊雜誌 帶你品嘗高樹鄉美食、旅遊秘境

屏東縣高樹鄉公所連兩年推出農民曆就像旅遊雜誌，除了傳統農民曆記載24節氣等資訊，還搜羅高樹鄉在地美食、旅遊秘境，讓人耳目一新。

高樹鄉長梁正翰上任喊出「屏東最北高樹最美」行銷高樹，連兩年出版的農民曆翻轉傳統印象，2024年農民曆以旅遊為主題，「高樹之行、迷人的奇妙之旅」，今年2025年以「果香天堂」為主題，介紹高樹的農產品與相關食譜。

高樹鄉長梁正翰說，市面的芋頭，其實很多來自高樹鄉，高樹鄉是水質水源保護區，農民曆中介紹高樹生產的農產品，包括芋頭、芭樂、蜜棗、鳳梨與木瓜等介紹，並搭配食譜呈現，希望高樹鄉親，過年後回到中北部各自崗位，可以很驕傲的帶著這一本，跟大家介紹這就是高樹鄉。

梁正翰說，高樹鄉鄰近高雄市茂林、美濃、旗山與六龜，很適合慢活，他觀察長輩有看農民曆習慣，農民曆保留鄉公所、代表、村長聯絡方式，將相關福利政策與反詐騙宣導。

高樹鄉民夏小姐說，以前農民曆很制式，公所新推出農民曆，有點像雜誌，內容很豐富，可以了解高樹的特色，來高樹可以吃什麼、玩什麼。高樹鄉民蘇先生說，連兩年推出的農民曆更年輕化，也更注重地方特色，符合年輕人喜歡的風格。