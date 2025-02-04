高雄車站停車場入口 險象環生

台鐵高雄車站天棚開幕後成為新地標，地下停車場上月啟用，然而入口位於站西路的內側車道，居民發現疑似告示牌距離停車場入口太近也不夠明顯，有車輛從最外側「鬼切」進入，險象環生；民代建議，應提前設告示牌。

交通局回應，會請台鐵檢討。

高雄車站南側地下停車場1月24日開放使用，提供669席汽車和253席機車格位，汽車停車場入口位於站西路，機車停車格入口設在建國路的高雄站前廣場大廈旁。為配合高雄車站周邊道路運行，汽車須從站西路進停車場，從站東路離場。

民眾發現，從博愛路南下進入站西路後，在站西路與安寧街口，以及距離停車場入口數十公尺遠的站西路與建國三路46巷口前，各設有1個藍底白字的引導牌面，提醒駕駛「往高雄車站停車場」請靠內側行駛，但這2個引導牌面不僅面積太小，裝設高度又低，會被機車騎士或前方汽車擋住，距離入口處也太近。

「很難達到事先提醒的作用！」吳姓市民說，如果內側車道堵車，或有不熟悉路況的車輛開在外側車道，為進入停車場，駕駛人會急忙往左側跨越2個車道，相當危險。

市議員張博洋說，站西路是彎道，又有直行車流從重慶街匯入，如果到了站西路才用告示牌通知想要進入停車場的車輛靠內行駛，「會造成更多不必要的車流交織」，應提前在博愛路與九如路口作車輛分流，博愛路的南下直行車道就要設立明顯告示牌，告訴用路人前往停車場的車輛要靠內側行駛。

交通局回應，高雄車站停車場由台鐵公司委外經營，屬民間停車場，依規定相關指示牌面，應由其自行設置；為加速停車場盡速完工啟用，交通局給予行政協助，使用鐵道局經費，在沿線設置19面指示牌面及6面資訊可變標誌（Changeable Message Sign）提供給用路人路況資訊，後續會再請台鐵依據民眾意見，檢討是否再增設牌面。