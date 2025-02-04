高雄瑞豐夜市烤鮮蚵攤 傳食安事件

春節期間南部夜市湧現人潮，也傳出食安事件。大年初一有6人在高雄瑞豐夜市吃了百元烤鮮蚵後嘔吐，無獨有偶，有人指稱初三接連在鳳山青年夜市和台南七股吃海鮮後發燒、上吐下瀉；高市衛生局表示，未來對夜市採無預警稽查。

據指出，一家6口初一時逛瑞豐夜市吃百元鮮蚵，有6人吃完狂吐、去掛急診。

該店逾10筆網路評論都是民眾留言稱吃完身體不適，呼籲老闆應正視餐點衛生品質。

高市衛生局獲報隨即到該攤稽查，發現員工指甲過長，除要求現場直接剪短指甲，補上員工體檢報告，另也抽驗食材待檢驗報告出爐，飭令停工3日。

另有民眾在網路社群發文，指出過年期間吃了高雄鳳山青年夜市的排隊美食螃蟹，和台南七股某家烤鮮蚵後，引發嚴重腸胃炎、發燒，就醫3天後才康復，抱怨「這個過年毀了」；有其他網友也分享說，4天前特地南下到青年夜市該知名螃蟹攤買了1800元的蟹腳，吃完隔天上吐下瀉。

對此，南市衛生局回應，近期確實有接獲安南醫院通報疑似食品中毒案件，當下即派員前往七股該處烤鮮蚵店稽查，查核結果作業環境均符合規定。

高市衛生局則表示，網友所稱青年夜市疑似食物中毒案，並未接獲醫院通報或1999投訴，業者昨並未營業，未來將採無預警稽查，也呼籲業者海鮮食材除了要新鮮、注意保存，應充分煮熟並避免生熟食交叉汙染、燒烤蚵、貝類食材開殼後至少要再烤3到5分鐘，才能確保食品安全。