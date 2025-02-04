聽新聞
0:00 / 0:00

內埔年節大街汽車頭獎 連2年同一人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣內埔鄉連兩年年節大街的抽獎活動，頭獎汽車得主都同一人，引發討論，圖為今年鄉長鍾慶鎮摸彩情形。圖／翻攝自內埔鄉長鍾慶鎮臉書
屏東縣內埔鄉連兩年年節大街的抽獎活動，頭獎汽車得主都同一人，引發討論，圖為今年鄉長鍾慶鎮摸彩情形。圖／翻攝自內埔鄉長鍾慶鎮臉書

屏東內埔鄉年節大街摸獎，今年頭獎休旅車得主林姓女子，去年竟同樣摸中頭獎汽車，網友驚嘆「天選之人」，也質疑黑箱。鄉公所主秘林明志直呼「邪門」，但否認作弊，「哪有可能笨到找同一人？」林女受訪說，會投身公益回饋社會。

今年內埔年節大街從1月28日除夕到2月1日初四，鄉公所為刺激消費，準備大獎辦抽獎，包括汽車一輛、重型機車、電視等，但民眾需買一張20元摸彩券才能參加，不料首獎汽車連兩年竟是同一人中獎。

家住內埔鄉新南村的林姓女子今年抽到市價86萬元Toyota油電休旅車，去年則抽中現代油電車，也約80多萬元。她說，去年是女兒的摸彩券，由她上台領獎，今年則花1千多元買了超過60張摸彩券，沒想到又抽到汽車，去年的車子已賣掉，這次會留著自己開。

有網友昨在臉書披露此事，不少人直呼「好幸運」、「太羨慕了」，但更多人質疑公所有黑箱，計算機率根本微乎其微，批「換個人演有這麼難？」

林明志解釋，今年摸彩券1張賣20元，共有3萬9千多張、200多個獎項，自己買3000元摸彩券都沒抽到。

「這麼小的機率，真的可以稱作內埔傳奇了。」林明志說，頒獎時發現頭獎與去年是同一個人，「大家也傻了」，但過程都有公開錄影，鄉公所也不會傻到作弊找同一個人。

林姓女子說，摸彩當天到內埔附近土地公廟祈福，還握了內埔鄉長鍾慶鎮的手，沒想到就順利摸到大獎。

面對質疑，她也無奈說，心情難免受酸言酸語影響，但只能說是好運，她會以護理師身分更加努力回饋社會公益。

彩券 頭獎

延伸閱讀

2024年總銷售業績破兆元 永慶春酒席開近600桌慶豐收、最大獎抽休旅車

屏東內埔年節抽獎連兩年中轎車 得主：做公益回饋社會

大型重機台3線過彎衝對向連撞2車 騎士命大受傷送醫

你相信嗎？！ 屏東內埔年節汽車頭獎得主竟與去年同一人

相關新聞

內埔年節大街汽車頭獎 連2年同一人

屏東內埔鄉年節大街摸獎，今年頭獎休旅車得主林姓女子，去年竟同樣摸中頭獎汽車，網友驚嘆「天選之人」，也質疑黑箱。鄉公所主秘...

高雄瑞豐夜市烤鮮蚵攤 傳食安事件

春節期間南部夜市湧現人潮，也傳出食安事件。大年初一有6人在高雄瑞豐夜市吃了百元烤鮮蚵後嘔吐，無獨有偶，有人指稱初三接連在...

高雄車站停車場入口 險象環生

台鐵高雄車站天棚開幕後成為新地標，地下停車場上月啟用，然而入口位於站西路的內側車道，居民發現疑似告示牌距離停車場入口太近...

春節年假台澎疏運逾11萬人 澎湖縣長陳光復感謝海空單位辛勞

今年春節連假台澎海空交通疏運，總座位高達11萬5400多人次，疏運順利圓滿。今天恢復上班，縣長陳光復分赴澎湖機場與港務公...

王船文化館啟用滿月 2月推屏東縣民日免費入館

去年底開幕的屏東縣王船文化館，啟用滿月就創下20萬人次造訪紀錄，屏東縣政府為推廣在地文化資產，加碼推出「縣民日」，2月起...

星期評論／盜版抓不勝抓 拚觀光恐蒙塵

去年黃色小鴨風潮未退，今年高雄冬日遊樂園搭上超日本人氣IP「吉伊卡哇ちいかわ」再度狂吸粉絲朝聖，美中不足的是盜版商品依然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。