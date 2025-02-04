內埔年節大街汽車頭獎 連2年同一人

屏東內埔鄉年節大街摸獎，今年頭獎休旅車得主林姓女子，去年竟同樣摸中頭獎汽車，網友驚嘆「天選之人」，也質疑黑箱。鄉公所主秘林明志直呼「邪門」，但否認作弊，「哪有可能笨到找同一人？」林女受訪說，會投身公益回饋社會。

今年內埔年節大街從1月28日除夕到2月1日初四，鄉公所為刺激消費，準備大獎辦抽獎，包括汽車一輛、重型機車、電視等，但民眾需買一張20元摸彩券才能參加，不料首獎汽車連兩年竟是同一人中獎。

家住內埔鄉新南村的林姓女子今年抽到市價86萬元Toyota油電休旅車，去年則抽中現代油電車，也約80多萬元。她說，去年是女兒的摸彩券，由她上台領獎，今年則花1千多元買了超過60張摸彩券，沒想到又抽到汽車，去年的車子已賣掉，這次會留著自己開。

有網友昨在臉書披露此事，不少人直呼「好幸運」、「太羨慕了」，但更多人質疑公所有黑箱，計算機率根本微乎其微，批「換個人演有這麼難？」

林明志解釋，今年摸彩券1張賣20元，共有3萬9千多張、200多個獎項，自己買3000元摸彩券都沒抽到。

「這麼小的機率，真的可以稱作內埔傳奇了。」林明志說，頒獎時發現頭獎與去年是同一個人，「大家也傻了」，但過程都有公開錄影，鄉公所也不會傻到作弊找同一個人。

林姓女子說，摸彩當天到內埔附近土地公廟祈福，還握了內埔鄉長鍾慶鎮的手，沒想到就順利摸到大獎。

面對質疑，她也無奈說，心情難免受酸言酸語影響，但只能說是好運，她會以護理師身分更加努力回饋社會公益。