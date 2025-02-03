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高市公費流感疫苗約剩1.4萬劑 籲高風險族群接種

中央社／ 高雄3日電

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎過世，高市府衛生局今天表示，截至昨天，高雄公費流感疫苗約剩1.4萬劑，提醒包括65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群及早接種。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿指出，目前國內社區流感病毒主要為A型H1N1，與本季接種流感疫苗病毒株相符，接種流感疫苗可降低重症住院及死亡風險。

衛生局表示，截至昨天，高雄市公費流感疫苗約剩1.4萬劑；提醒民眾，疫苗接種後2週才能產生完整保護力，符合資格民眾包括65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群及早完成接種。

衛生局說明，高雄市共600餘家合約院所提供接種服務，相關接種資訊可至高雄市衛生局網站「流感疫苗專區」（https://gov.tw/8ND）查詢；前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空也節省排隊等候時間。

衛生局也提醒醫師，凡經醫師判斷符合使用條件者，不須流感快篩，可開立公費藥劑，以減少重症與死亡發生；民眾除接種疫苗，養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，保護自身與他人健康。

流感疫苗 衛生局 高雄市

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