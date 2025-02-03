春節年假台澎疏運逾11萬人 澎湖縣長陳光復感謝海空單位辛勞

今年春節連假台澎海空交通疏運，總座位高達11萬5400多人次，疏運順利圓滿。今天恢復上班，縣長陳光復分赴澎湖機場與港務公司等慰問執勤人員，感謝海空等單位春節假期辛勞付出。

陳光復在縣府旅遊處長陳美齡等人陪同下，前往澎湖機場與港務公司等了解春節期間空運與海上交通疏運情況，並感謝民進黨立委楊曜全力協助疏運與爭取加飛航班。

陳光復前往澎湖航空站、航空警察局馬公分駐所，以及立榮及華信2家航空公司、陸軍第一地區支援指揮部、空軍馬公基地勤務隊感謝各單位辛勤投入，在春節年假期間讓整個春節疏運順利圓滿，代表澎湖鄉親表達謝意，也向候機鄉親祝福新年快樂。

陳光復說，今年春節連假長達9天，單單空中交通總疏運量近8萬人次，順利運送鄉親返鄉團聚並順利返回工作崗位，充分展現各單位高度合作與執行力。

縣府旅遊處表示，今年春節台澎航線提供1474架次、10萬6474個座位數；縣府原爭取23航班包機，2月1日再增開台北包機1班及高雄軍機1班，累計4614座位數，空中總運能達11萬1088個座位。海上高馬航線「澎湖輪」年假期間疏運14航次、4322人往返高雄馬公。