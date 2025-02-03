快訊

卓榮泰拍板！公務機關全面禁用DeepSeek 研究機構須經報准

國道1號嚴重塞車！轎車自撞護欄 2人拋飛車外1人雙腿均斷

大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

春節年假台澎疏運逾11萬人 澎湖縣長陳光復感謝海空單位辛勞

中央社／ 澎湖縣3日電
澎湖縣長陳光復今前往馬公航空站，感謝春節疏運順利完成。澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今前往馬公航空站，感謝春節疏運順利完成。澎湖縣政府提供

今年春節連假台澎海空交通疏運，總座位高達11萬5400多人次，疏運順利圓滿。今天恢復上班，縣長陳光復分赴澎湖機場與港務公司等慰問執勤人員，感謝海空等單位春節假期辛勞付出。

陳光復在縣府旅遊處長陳美齡等人陪同下，前往澎湖機場與港務公司等了解春節期間空運與海上交通疏運情況，並感謝民進黨立委楊曜全力協助疏運與爭取加飛航班。

陳光復前往澎湖航空站、航空警察局馬公分駐所，以及立榮及華信2家航空公司、陸軍第一地區支援指揮部、空軍馬公基地勤務隊感謝各單位辛勤投入，在春節年假期間讓整個春節疏運順利圓滿，代表澎湖鄉親表達謝意，也向候機鄉親祝福新年快樂。

陳光復說，今年春節連假長達9天，單單空中交通總疏運量近8萬人次，順利運送鄉親返鄉團聚並順利返回工作崗位，充分展現各單位高度合作與執行力。

縣府旅遊處表示，今年春節台澎航線提供1474架次、10萬6474個座位數；縣府原爭取23航班包機，2月1日再增開台北包機1班及高雄軍機1班，累計4614座位數，空中總運能達11萬1088個座位。海上高馬航線「澎湖輪」年假期間疏運14航次、4322人往返高雄馬公。

春節 澎湖 陳光復 馬公

延伸閱讀

春節9天澎湖空中疏運8萬人 今再開54班往返台灣本島

澎湖馬公城隍廟一條街現人潮 陳光復發福袋

澎湖縣長陳光復會見新任澎管處長郭振陵 盼攜手提升觀光

幫公務員調薪3000元 澎湖縣長陳光復開第一槍

相關新聞

春節年假台澎疏運逾11萬人 澎湖縣長陳光復感謝海空單位辛勞

今年春節連假台澎海空交通疏運，總座位高達11萬5400多人次，疏運順利圓滿。今天恢復上班，縣長陳光復分赴澎湖機場與港務公...

王船文化館啟用滿月 2月推縣民日免費入館

去年底開幕的屏東縣王船文化館，啟用滿月就創下20萬人次造訪紀錄，屏東縣政府為推廣在地文化資產，加碼推出「縣民日」，2月起...

屏東內埔年節抽獎連兩年中轎車 得主：做公益回饋社會

屏東縣內埔鄉過年舉辦年節大街抽獎活動，沒想到連兩年頭獎汽車均由同一人摸到，消息PO上網，網友紛紛驚嘆不可思議，也有不少人...

高雄車站停車場告示牌不明顯 民眾抱怨站西路險象環生

台鐵高雄車站汽車停車場入口位於站西路的內側車道，今年1月24日開放使用後，民眾反映指引車輛前往停車場的告示牌距離停車場入...

高雄夜市知名美食攤爆食安疑慮 衛生局急派員稽查

高雄某夜市知名排隊美食攤位，招牌的蒜味螃蟹擄獲不少老饕胃，連北部民眾都慕名前來，昨天有網友在社群平台發文抱怨，過年期間特...

太邪門！ 屏東內埔年節汽車頭獎得主竟與去年同一人

屏東縣內埔鄉過年辦理年節大街，同時舉辦抽獎，沒想到今年頭獎汽車得主林小姐，去年竟也同樣抽中汽車頭獎，消息PO上網，網友紛紛驚嘆不可思議，不少人質疑鄉公所黑箱。內埔鄉公所主秘林明志也直呼「邪門」，並強調抽獎公正透明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。