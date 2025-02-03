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王船文化館啟用滿月 2月推縣民日免費入館
去年底開幕的屏東縣王船文化館，啟用滿月就創下20萬人次造訪紀錄，屏東縣政府為推廣在地文化資產，加碼推出「縣民日」，2月起每月最後一個周日免費入館，館內誠品東港王船限定店及餐飲同步配合優惠，打造屏東縣民小確幸。
王船文化館是全台首座以迎王祭典文化為主軸，結合當代科技藝術，透過鉅細靡遺的歷史脈絡，展示海洋信仰、千歲巡狩、屏東巡狩、東港迎王等4大主題，吸引來自各地民眾朝聖。年節期間許多遊客攜家帶眷，平均每天逾萬人次入館參觀。
縣府文化處表示，除東港、小琉球及南州縣民免費入館外，2月23日起推出屏東縣民專屬好康，每月最後一個周日為「縣民日」，凡是設籍屏東縣，憑身分證等相關證明文件，可享免費參觀。
此外，誠品書店東港王船限定店於縣民日當天，免費申辦誠品會員，持身分證當日單筆不限金額享9折優惠，消費滿888元，還可獲得100元電子抵用券，抵用券可於屏東東港王船店、誠品屏東店、屏東總圖店使用。
一樓漁行口食堂於縣民日當天，憑手章套餐折抵50元，每人限折抵一次；五樓角頭酒吧「千歲調酒」亦有9折優惠，歡迎縣民把握縣民日，相關資訊可查詢屏東縣王船文化館官網及粉專。
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