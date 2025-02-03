屏東內埔年節抽獎連兩年中轎車 得主：做公益回饋社會

屏東縣內埔鄉過年舉辦年節大街抽獎活動，沒想到連兩年頭獎汽車均由同一人摸到，消息PO上網，網友紛紛驚嘆不可思議，也有不少人質疑鄉公所黑箱。今天鄉公所出面反駁作弊，汽車得主林小姐則回應「不可思議」，會投身公益回饋社會。

內埔年街大街今年共有超過500個攤位進駐，公所預估近30萬人潮，鄉公所同時也舉辦抽獎活動，包括汽車、重型機車、電視、電動自行車等獎項。不過今年汽車得獎者公布後，網友發現竟舉去年的汽車得獎者也是同一人，引發議論。

獲獎的林小姐也坦言不可思議，他說去年是女兒的摸彩券，抽到後由他上台領獎；今年則是花了1000多元買了超過60張摸彩券，沒想到竟又抽到汽車頭獎。去年抽到的車子因不合意已經賣掉，不過這次抽到的會留著自己開。

「覺得自己很幸運！」他說平常都有在拜拜，摸彩當天也到內埔附近土地公廟祈福，摸彩前還去握了內埔鄉長鍾慶鎮的手，希望添好運，沒想到就順利摸到大獎。

面對外界的質疑，他無奈說，心情難免受到網路酸言酸語影響，但他也無法解釋，只能說是好運。身為護理師，他說有這樣的意外之財，會用護理師的身份更努力回饋社會公益。

內埔鄉公所今日也強調一切公正透明，摸彩過程都有公開錄影，不可能作弊，鄉公所如果要作弊，也不會傻到都找同一個人。