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屏東犬貓免費狂犬病疫苗開打 新園等4鄉2月有30場

中央社／ 屏東縣3日電

屏東縣有12個鄉鎮為狂犬病陽性區，縣府在各鄉鎮舉辦「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」，2月分別在新園、瑪家、萬丹及春日鄉共有30場，呼籲民眾完成例行疫苗施打。

屏東縣動物防疫所表示，屏東縣有12個鄉鎮為狂犬病陽性區，其中有6個鄉鎮發生過確診狂犬病鼬獾抓咬傷人案件，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%。

屏縣府今天發布新聞稿表示，在各鄉鎮舉辦「犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動」，2月分別在新園鄉、瑪家鄉、萬丹鄉、春日鄉巡迴施打疫苗，共30場，也可至動物醫院完成狂犬病疫苗施打；依「動物傳染病防治條例」規定，每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成1次狂犬病疫苗施打，未完成者將處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

另外，屏東縣動物防疫所於每月最後1個星期三，上午8時至中午12時及下午1至5時，開放民眾攜帶有晶片登記的毛寶貝前往免費施打狂犬病疫苗；詳情可至屏東縣動物防疫所網站「狂犬病專區」查詢或洽詢08-7224109。

縣府呼籲，民眾遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物且要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗；若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，要用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，如發現傷亡野生動物請通報在地動物防疫機關，以保護毛寶貝及大眾健康安全。

動物醫院 屏東縣 狂犬病疫苗

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