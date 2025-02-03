高雄冬日樂園搶看吉伊卡哇 累計逾320萬參觀人次

高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動，安排「吉伊卡哇」等充氣裝置進駐愛河灣，觀光局今天統計，自1月25日展出至昨天，已累計超過320萬人次參觀。

「2025高雄冬日遊樂園」1月25日開幕，除了有吉伊卡哇（Chiikawa）等充氣裝置，還有多項遊樂設施，吸引遊客。觀光局今天公布統計數據指出，至昨天已累計超過320萬人次參觀。

元宵節將至，高雄觀光局也預告週末2月8日、9日將於18號碼頭發放「吉伊卡哇」小提燈，期間還有親子運動派對及2月9日的吉伊卡哇「出遊討吉利」遊港活動，歡迎民眾再到愛河灣同樂。

觀光局表示，今年小提燈將於2月8、9日下午4時於18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放，民眾可到現場排隊領取，一人限領2盞，發完為止。

2月9日下午的吉伊卡哇「出遊討吉利」遊港活動，遊港路線將行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群至棧貳庫，最後回到愛河灣。

此外，市府運動發展局於2月8、9日下午2時至6時，在高雄港7號碼頭舉辦運動闖關活動及運動市集等系列活動；不僅邀請明星球員及在地啦啦隊出席擔任運動闖關關主，更規劃12種闖關遊戲，完成6個以上關卡可免費兌換小贈品。

觀光局表示，高雄冬日遊樂園活動接連不斷，歡迎民眾到愛河灣與「吉伊卡哇」一起鬧元宵、討吉利。更多資訊可上高雄旅遊網官網、臉書、IG及「高雄冬日遊樂園」官網查詢。