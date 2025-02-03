高市紓解春節連假民眾家中垃圾量 環保局加強清運
高雄市環保局表示，因應春節連假，為紓解民眾家中垃圾量，今天中午12時起加強原高市及鳳山區日間垃圾清運，晚上正常收運，讓民眾有充裕時間排出家中垃圾。
高雄市政府環保局指出，統計農曆春節1月25日至2月1日期間，平均每日垃圾清運量為3187噸，為平常日的2.1倍，評估春節期間部分民眾外出旅遊，今天有加強清運必要，自中午12時起加強原高市（楠梓、左營、鼓山、三民、鹽埕、前金、新興、苓雅、前鎮、旗津、小港區）及鳳山區日間垃圾清運工作，夜間維持正常收運。
高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，這次清運含一般垃圾、廚餘、資收物等，將依照平時路線清運，若民眾聽到垃圾車音樂聲，即可傾倒垃圾。另外提醒，鋰電池及行動電源應交付資收車或超商，高壓瓶罐（如瓦斯罐等）排空後交付資收車，粉狀物（如奶粉）應加水後廚餘回收，香灰金紙澆水裝袋丟垃圾車，瓦斯桶滅火器交付原購買店家回收，確保自身及清潔隊員安全與焚化爐正常運作。
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