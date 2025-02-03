高雄車站停車場告示牌不明顯 民眾抱怨站西路險象環生

台鐵高雄車站汽車停車場入口位於站西路的內側車道，今年1月24日開放使用後，民眾反映指引車輛前往停車場的告示牌距離停車場入口太近且不夠明顯，部分車輛看到後「鬼切」進入停車場，險象環生。民代建議，應提前設置告示牌讓車輛分流。交通局說，會請台鐵檢討是否在再增設牌面。

台鐵高雄車站南側地下停車場提供669席汽車和253席機車格位，汽車停車場入口在站西路，機車停車格入口在建國路的高雄站前廣場大廈旁。為配合高雄車站周邊道路運行，汽車須從站西路進停車場，從站東路離場。

民眾反映，從博愛路南下進入站西路後，在站西路與安寧街口，及距離停車場入口數十公尺遠的站西路與建國三路46巷口前，各設有1個藍底白字的引導牌面，提醒駕駛「往高雄車站停車場」請靠內側行駛，但這2個引導牌面不僅面積太小，裝設的高度又太低、會被機車騎士或前方的汽車擋住，距離入口處也太近。

高雄市民吳姓男子說，站西路的引導進入台鐵停車場的牌面「難以起到事先提醒的作用」，如果內側車道堵車時，或有不熟悉路況的車輛開在外側車道，為了進入停車場，會急忙往左側跨越2個車道，相當危險。

高雄市議員張博洋說，站西路是彎道，又有直行車流從重慶街匯入，如果到了站西路才用告示牌通知想要進停車場的車輛靠內行駛，「會造成更多不必要的車流交織」，應提前在博愛路與九如路口作車輛分流，在博愛路的南下直行車道就要設立明顯告示牌，告訴用路人前往停車場的車輛要靠內側車道行駛。