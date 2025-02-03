高雄夜市知名美食攤爆食安疑慮 衛生局急派員稽查

高雄某夜市知名排隊美食攤位，招牌的蒜味螃蟹擄獲不少老饕胃，連北部民眾都慕名前來，昨天有網友在社群平台發文抱怨，過年期間特地排隊購買，吃完嚴重腸胃炎、發燒，直呼「這個過年毀了」，他上網刷評論，才知也一堆受害者。衛生局表示，針對這起夜市攤位涉食安疑慮案，今天已派員稽查。

遭網友點名的美食攤，是高雄老字號夜市美食，獨門的蒜香醬料拌在煮過的螃蟹上，風味一絕，雖然價格不便宜，每在夜市開賣，依然吸引民眾排隊搶食，被封為夜市排隊傳奇。

不過有網友在Threads貼文指稱，過年逛夜市，買了一包螃蟹吃，不料吃完嚴重腸胃炎發燒，搜出家中的腸胃藥、止痛藥、退熱貼應急，並哀怨說「這個過年毀了，3天才康復剛好明天上班，看評論才知道也一堆受害者」。

從Google評論發現，3天前有人從台北特地南下買了1800元螃蟹，吃完後隔天上吐下瀉住院了，還說「不會再來吃了嚇死人」；昨天也持續有消費者給一顆星最低評價，在評論區寫下「花1800上吐下瀉」。

衛生局表示，雖未接獲醫院通報及1999投訴，但針對這起民眾在網路上揭露某夜市攤位涉食安疑慮案，今天已派員稽查，若業者違反食品良好衛生規範準則，將飭令業者限期改善，屆期未改善，依食品安全衛生管理法第8條暨同法第44條規定，裁罰6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲，業者海鮮食材除了要新鮮、注意保存，應充分煮熟並避免生熟食交叉汙染、燒烤蚵、貝類食材開殼後至少要再烤3到5分鐘，才能確保食品安全，並依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。