快訊

不只紅肉增大腸癌罹患風險…葡萄酒竟也是！每天喝「1飲料」可降風險

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄夜市知名美食攤爆食安疑慮 衛生局急派員稽查

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄夜市排隊美食攤位遭網友指稱吃完嚴重腸胃炎。圖／取自Threads
高雄夜市排隊美食攤位遭網友指稱吃完嚴重腸胃炎。圖／取自Threads

高雄某夜市知名排隊美食攤位，招牌的蒜味螃蟹擄獲不少老饕胃，連北部民眾都慕名前來，昨天有網友在社群平台發文抱怨，過年期間特地排隊購買，吃完嚴重腸胃炎、發燒，直呼「這個過年毀了」，他上網刷評論，才知也一堆受害者。衛生局表示，針對這起夜市攤位涉食安疑慮案，今天已派員稽查。

遭網友點名的美食攤，是高雄老字號夜市美食，獨門的蒜香醬料拌在煮過的螃蟹上，風味一絕，雖然價格不便宜，每在夜市開賣，依然吸引民眾排隊搶食，被封為夜市排隊傳奇。

不過有網友在Threads貼文指稱，過年逛夜市，買了一包螃蟹吃，不料吃完嚴重腸胃炎發燒，搜出家中的腸胃藥、止痛藥、退熱貼應急，並哀怨說「這個過年毀了，3天才康復剛好明天上班，看評論才知道也一堆受害者」。

從Google評論發現，3天前有人從台北特地南下買了1800元螃蟹，吃完後隔天上吐下瀉住院了，還說「不會再來吃了嚇死人」；昨天也持續有消費者給一顆星最低評價，在評論區寫下「花1800上吐下瀉」。

衛生局表示，雖未接獲醫院通報及1999投訴，但針對這起民眾在網路上揭露某夜市攤位涉食安疑慮案，今天已派員稽查，若業者違反食品良好衛生規範準則，將飭令業者限期改善，屆期未改善，依食品安全衛生管理法第8條暨同法第44條規定，裁罰6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲，業者海鮮食材除了要新鮮、注意保存，應充分煮熟並避免生熟食交叉汙染、燒烤蚵、貝類食材開殼後至少要再烤3到5分鐘，才能確保食品安全，並依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。

夜市 螃蟹 衛生局

延伸閱讀

2025高雄演唱會住宿攻略！高雄流行音樂中心／駁二特區熱血開唱資訊一覽，還有散場交通超方便的高雄飯店推薦

相約浪漫竹子湖！賞海芋純白花海 品嘗野菜美食

金價翻新高 深、滬排隊搶購

高雄溪水暴漲…12名山友困沙洲 空勤吊掛搶救6人、6人待援

相關新聞

高雄夜市知名美食攤爆食安疑慮 衛生局急派員稽查

高雄某夜市知名排隊美食攤位，招牌的蒜味螃蟹擄獲不少老饕胃，連北部民眾都慕名前來，昨天有網友在社群平台發文抱怨，過年期間特...

太邪門！ 屏東內埔年節汽車頭獎得主竟與去年同一人

屏東縣內埔鄉過年辦理年節大街，同時舉辦抽獎，沒想到今年頭獎汽車得主林小姐，去年竟也同樣抽中汽車頭獎，消息PO上網，網友紛紛驚嘆不可思議，不少人質疑鄉公所黑箱。內埔鄉公所主秘林明志也直呼「邪門」，並強調抽獎公正透明。

高雄車站停車場告示牌不明顯 民眾抱怨站西路險象環生

台鐵高雄車站汽車停車場入口位於站西路的內側車道，今年1月24日開放使用後，民眾反映指引車輛前往停車場的告示牌距離停車場入...

星期評論／盜版抓不勝抓 拚觀光恐蒙塵

去年黃色小鴨風潮未退，今年高雄冬日遊樂園搭上超日本人氣IP「吉伊卡哇ちいかわ」再度狂吸粉絲朝聖，美中不足的是盜版商品依然...

熱博10周年 物產館轉型特色展

屏東熱帶農業博覽會今年邁入第10年，主展場農業物產館歷經業者解約撤場、多次流標後，順利在熱博時重新開館，帶動人潮，整個熱...

吉伊卡哇之亂 盜版流竄、攤商互毆

高雄冬日遊樂園過年人潮滿，周邊攤商亂象不斷，盜版商品滿天飛，民眾目擊攤商遇稽查急收攤閃躲，日前更有氣球攤商疑因搶客問題互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。