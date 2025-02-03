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因應台積電進駐學生增 楠梓國小2期工程開工

中央社／ 高雄3日電

台積電進駐楠梓產業園區設廠，因應隨之增加在地學生人口數，高雄市府工務局進行楠梓國小2棟樓拆除及新建工程，近日開工，預計民國116年完工，總經費約新台幣4.6億元。

台積電進駐楠梓產業園區設廠，除了帶動在地產業升級及城市轉型發展，也預計將增加在地學生人口數。

高雄市工務局新建工程處進行「楠梓國小健康樓及和諧樓拆除及新建工程2期」，近日開工，預計116年完工，總經費約4.6億元，期待以老校新生之姿創新學習空間。

工務局今天新聞稿說明指出，市府共分2期進行楠梓國小校舍拆除新建作業，並提供足夠空間供校方調度使用，確保施工期間，學童仍有足夠的使用空間。日前1期工程已完成，正在進行2期工程。

2期工程包含拆除舊校舍與新建地上5層鋼筋混凝土校舍1棟、警衛室1棟，總樓地板面積約9344平方公尺，包括14間普通教室、12間專科教室、1間大活動室、1間廚房及20間辦公相關空間等。

另外，規劃設計包含基地綠化、保水、日常節能、水資源、污水與垃圾改善等5大綠建築指標，並已取得綠建築候選證書。

楠梓國小基地位於楠梓區東寧里，民國前12年即設立「楠梓坑公學校」（楠梓國小前身），校內有多棵列管老樹等具有歷史紀念意義設施。未來新校舍完工後，可提供優質教學環境及更寬廣的活動空間。

台積電 綠建築 高雄市

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