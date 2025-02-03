太邪門！ 屏東內埔年節汽車頭獎得主竟與去年同一人

屏東縣內埔鄉過年辦理年節大街，同時舉辦抽獎，沒想到今年頭獎汽車得主林小姐，去年竟也同樣抽中汽車頭獎，消息PO上網，網友紛紛驚嘆不可思議，不少人質疑鄉公所黑箱。內埔鄉公所主秘林明志也直呼「邪門」，並強調抽獎公正透明。

網友直呼「好幸運」、「太羨慕了」，但更多人質疑公所有黑箱，「這個是新型詐騙嗎？」、「超扯，想看鄉公所怎麼自圓其說」、「換個人演有這麼難？」還有網友計算機率根本微乎其微。

內埔鄉公所主秘林明志受訪時也直呼「邪門」，他說，得獎者是內埔鄉興南村人，他不認識，但認識得獎者的公公，是從鄉公所退休的。他強調，鄉公所若作弊，有可能笨到找同一個人，不會換個人來嗎？

他說，今年摸彩券1張20元，共有3萬9000多張；去年則是只要買100元消費券就有1張摸彩券，有5萬多張。今年頭獎是86萬元的Toyota汽車，去年則是現代油電車，都是80多萬元。今年有200多個獎項，他自己買了3000元摸彩券，結果1個獎都沒抽到。

「真的很邪門」林明志表示，摸彩過程都有公開錄影，不可能作弊，這麼小的機率，「真的可以稱作內埔傳奇了！」

內埔年節大街今年共有超過500個攤位進駐，公所預估近30萬人潮，鄉公所同時也舉辦抽獎活動，包括汽車、重型機車、電視、電動自行車等獎項。不過今年汽車得獎者公布後，發現竟舉去年的汽車得獎者是同一人，消息立刻引爆內埔鄉臉書。