熱博10周年 物產館轉型特色展

屏東熱帶農業博覽會今年邁入第10年，主展場農業物產館歷經業者解約撤場、多次流標後，順利在熱博時重新開館，帶動人潮，整個熱博園區7天湧逾50萬人次；縣長周春米表示，物產館之後每月將規畫不同特色主題展。

屏東熱帶農業博覽會辦在長治鄉屏東農業物產館及戶外區域，今年規畫5展區，分別為彩稻進化曲、地景長廊、近零願景、百花百果、農業物產館，園區跟往年相比大幅度縮小，但仍有新嘗試，上月25日至本月9日，每天開園到晚間7點半，加入夜間光環境營造，並開放民眾走入彩稻區。

其中，斥資兩億元打造的農業物產館，2022年8月開幕後營運一年，業者解約撤場，農業處重新招商，歷經5次流標後，改由縣府委託廠商管理運營，在今年熱博重新開館，除寬敞明亮餐廳空間，還有理念式商品展售區、兒童遊樂區，及屏科大團隊帶來虛擬實境體驗。

熱博結束後，縣議員李世斌認為物產館營運須長時間觀察考驗；縣議員陳揚建議多辦活動，才能帶進人流，否則恐陷入先前窘況；縣議員梁育慈認為，縣府可善用物產館打造產銷平台，如推出限定商品等，讓物產館成為大家認識屏東農業空間。

縣長周春米說，今年物產館迎來大轉變，將規畫每月設不同特色展，帶出傳統農村與智慧農業未來，2月將以觀賞魚為主題，展現屏東農業實力。