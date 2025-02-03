聽新聞
0:00 / 0:00

熱博10周年 物產館轉型特色展

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東農業物產館命運多舛，在熱博中順勢重新開館，1樓的餐廳春節期間擠滿人潮。記者劉星君／攝影
屏東農業物產館命運多舛，在熱博中順勢重新開館，1樓的餐廳春節期間擠滿人潮。記者劉星君／攝影

屏東熱帶農業博覽會今年邁入第10年，主展場農業物產館歷經業者解約撤場、多次流標後，順利在熱博時重新開館，帶動人潮，整個熱博園區7天湧逾50萬人次；縣長周春米表示，物產館之後每月將規畫不同特色主題展。

屏東熱帶農業博覽會辦在長治鄉屏東農業物產館及戶外區域，今年規畫5展區，分別為彩稻進化曲、地景長廊、近零願景、百花百果、農業物產館，園區跟往年相比大幅度縮小，但仍有新嘗試，上月25日至本月9日，每天開園到晚間7點半，加入夜間光環境營造，並開放民眾走入彩稻區。

其中，斥資兩億元打造的農業物產館，2022年8月開幕後營運一年，業者解約撤場，農業處重新招商，歷經5次流標後，改由縣府委託廠商管理運營，在今年熱博重新開館，除寬敞明亮餐廳空間，還有理念式商品展售區、兒童遊樂區，及屏科大團隊帶來虛擬實境體驗。

熱博結束後，縣議員李世斌認為物產館營運須長時間觀察考驗；縣議員陳揚建議多辦活動，才能帶進人流，否則恐陷入先前窘況；縣議員梁育慈認為，縣府可善用物產館打造產銷平台，如推出限定商品等，讓物產館成為大家認識屏東農業空間。

縣長周春米說，今年物產館迎來大轉變，將規畫每月設不同特色展，帶出傳統農村與智慧農業未來，2月將以觀賞魚為主題，展現屏東農業實力。

周春米 屏東 議員

延伸閱讀

屏東熱博第10年 農業物產館轉型每月將設主題特色展

大年初三 周春米走訪看海美術館、車城福安宮奉茶

春節來屏東「避冬」墾丁全新環保渡假風格飯店「Hotel dùa Kenting」開幕迎春

屏東熱博開幕 遊客可走入如畫布般彩稻田

相關新聞

吉伊卡哇之亂 盜版流竄、攤商互毆

高雄冬日遊樂園過年人潮滿，周邊攤商亂象不斷，盜版商品滿天飛，民眾目擊攤商遇稽查急收攤閃躲，日前更有氣球攤商疑因搶客問題互...

星期評論／盜版抓不勝抓 拚觀光恐蒙塵

去年黃色小鴨風潮未退，今年高雄冬日遊樂園搭上超日本人氣IP「吉伊卡哇ちいかわ」再度狂吸粉絲朝聖，美中不足的是盜版商品依然...

熱博10周年 物產館轉型特色展

屏東熱帶農業博覽會今年邁入第10年，主展場農業物產館歷經業者解約撤場、多次流標後，順利在熱博時重新開館，帶動人潮，整個熱...

春節9天連假 屏東縣環保局巡查不打烊開出13件違規

春節9天連假尾聲，屏東縣環保局長顏幸苑率領同仁們分組、分隊到各處稽查輔導，查出5件違反廢棄物清理法、1件水汙染防治法與2...

南橫觀光看天吃飯 地震攪局遊客比去年春節減半

農曆年前嘉義大埔發生地震，餘震不斷導致山區落石頻傳，春節9天連假，台20線南橫公路封路時間比開放時間還長，高雄、台東兩地...

連假最後一天屏鵝公路湧北返車潮 午後1至2時突破2700輛次

春節連假尾聲今天大年初五，屏東縣警察局交控中心車流數據顯示，下午1點到2點，出現大量北返車流，該時段車流量突破2700輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。