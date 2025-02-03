星期評論／盜版抓不勝抓 拚觀光恐蒙塵

去年黃色小鴨風潮未退，今年高雄冬日遊樂園搭上超日本人氣IP「吉伊卡哇ちいかわ」再度狂吸粉絲朝聖，美中不足的是盜版商品依然橫行，歡樂場域上演警察「貓捉老鼠」取締場景，讓挺進國際都會的高雄，招牌徒惹塵埃，公民素養也令人質疑。

吉伊卡哇魅力驚人，去年8月與一家知名壽司業合作推出18款聯名扭蛋，消費就有機會抽中喜歡的吊飾，不料掀起「代吃」亂象；今年成為高雄冬日遊樂園主角，萌達達小提燈送入校園，學童愛不釋手，卻也傳出業者招募工讀生拿零食與孩子交換，上網高價轉賣牟利！

利字當頭，不法業者更在高雄愛河灣販售盗版的吉伊卡哇，從汽球、髮夾、手機吊飾都有。扯的是，違法攤販戴墨鏡、口罩遮掩面容，一路跑給警察追，成為最煞風景的一幕，影片被PO上社群網站，網友開罵「公然無視版權」、「違法！很丟臉又很難看」。

高雄連兩年因引進黃色小鴨及吉伊卡哇成為國際觀光亮點，偏偏業者未經授權大賣盜版商品，不僅堂而皇之進駐愛河灣主場，旗津廟街等商圈也可見以銅板價兜售，侵權行為遭著作權方揚言提告。

非法攤商賺的是蠅頭小利，但幾顆「老鼠屎」卻足讓高雄輸掉國際形象，去年黃色小鴨重磅回歸高雄，坊間盜版產業鏈已然形成，市府今年引進吉伊卡哇，當可預見盜版戲碼可能再度重演，但因應對策何在？

每次大型活動前，市府總信誓旦旦表示要嚴加管控，活動期間盜版商品仍滿街流竄，至輿論發酵，主政者再震怒、強調嚴查、依法開罰，已於事無補。

高市府近年砸重金導入國際級IP衝觀光，不過冬日遊樂園這類活動場地屬開放空間，非法攤販得以快閃，抓不勝抓，公部門是否該考慮攤商實名制或力促重典打擊盜版行為，設若未能拿出霹靂手段，再費力拚觀光，恐怕也禁不起與「盜版天堂」畫上等號，顏面盡失。