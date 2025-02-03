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吉伊卡哇之亂 盜版流竄、攤商互毆

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導
吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販前天傍晚疑因彼此位置靠太近，為搶客互不相讓，爆發口角和肢體衝突，氣球脫鉤升天（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販前天傍晚疑因彼此位置靠太近，為搶客互不相讓，爆發口角和肢體衝突，氣球脫鉤升天（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

高雄冬日遊樂園過年人潮滿，周邊攤商亂象不斷，盜版商品滿天飛，民眾目擊攤商遇稽查急收攤閃躲，日前更有氣球攤商疑因搶客問題互毆，3名攤販大打出手、還有人用腳踹，讓遊客看傻眼，警方已逮3人到案，均為違規擺攤，開罰並依傷害罪移送法辦。

高雄流行音樂中心指出，在高流園區設攤都須經過事前申請，涉案3名攤商是無照攤販，不清楚此案起因，會持續配合警方共同巡查。

日本人氣漫畫主角「吉伊卡哇」、「小八」、「烏薩奇」降臨高雄港灣，官方授權推出高雄限定周邊，有攤販看準年節看展人潮商機，在周圍設攤販售商品，但部分商品並未取得代理商授權，遭遊客質疑是仿冒品。

「吉伊卡哇」授權代理商三貝多公司於1月25日向警方報案，警方配合觀光局及高流中心人員到現場巡查，分別在27日逮到69歲林姓男子及34歲姚姓男子販賣仿冒品，經三貝多公司指認後，確認無官方授權，除依違規擺攤開罰，並依著作權法函送地檢署偵辦。

冬日遊樂園過年人潮爆滿，現場仿冒品取締嚴謹，仍有攤販隱身人群伺機賣盜版商品；上月30日大年初二，疑似賣盜版氣球的男子在現場跑給警察追，只見男子手中拎著氣球四處躲警察，隨後逃入人群中消失不見。

前天有氣球攤商因搶客互毆，3人當著遊客面前大打出手，手上氣球飄上天，遊客全都看傻眼，影片流傳網路，引起網友熱議。

苓雅警分局鎖定3名攤商身分，昨陸續通知3人到案。警方調查，44歲、46歲的陳姓兄弟合夥賣商品，疑因盧姓攤商攤距過近，3人起口角後才會發生肢體衝突。

3人到案後因都有受傷，警詢後依傷害罪移送法辦，並依社會秩序維護法函送裁處，至於是否販賣盜版商品，則等候代理商認定。

市府提醒，民眾若想購買吉伊卡哇的周邊商品，應至高流音浪塔1樓的商品快閃店，以及16號碼頭旁的高雄官方限定商品店購買。

仿冒 吉伊卡哇 攤商

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