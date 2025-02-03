吉伊卡哇之亂 盜版流竄、攤商互毆

高雄冬日遊樂園過年人潮滿，周邊攤商亂象不斷，盜版商品滿天飛，民眾目擊攤商遇稽查急收攤閃躲，日前更有氣球攤商疑因搶客問題互毆，3名攤販大打出手、還有人用腳踹，讓遊客看傻眼，警方已逮3人到案，均為違規擺攤，開罰並依傷害罪移送法辦。

高雄流行音樂中心指出，在高流園區設攤都須經過事前申請，涉案3名攤商是無照攤販，不清楚此案起因，會持續配合警方共同巡查。

日本人氣漫畫主角「吉伊卡哇」、「小八」、「烏薩奇」降臨高雄港灣，官方授權推出高雄限定周邊，有攤販看準年節看展人潮商機，在周圍設攤販售商品，但部分商品並未取得代理商授權，遭遊客質疑是仿冒品。

「吉伊卡哇」授權代理商三貝多公司於1月25日向警方報案，警方配合觀光局及高流中心人員到現場巡查，分別在27日逮到69歲林姓男子及34歲姚姓男子販賣仿冒品，經三貝多公司指認後，確認無官方授權，除依違規擺攤開罰，並依著作權法函送地檢署偵辦。

冬日遊樂園過年人潮爆滿，現場仿冒品取締嚴謹，仍有攤販隱身人群伺機賣盜版商品；上月30日大年初二，疑似賣盜版氣球的男子在現場跑給警察追，只見男子手中拎著氣球四處躲警察，隨後逃入人群中消失不見。

前天有氣球攤商因搶客互毆，3人當著遊客面前大打出手，手上氣球飄上天，遊客全都看傻眼，影片流傳網路，引起網友熱議。

苓雅警分局鎖定3名攤商身分，昨陸續通知3人到案。警方調查，44歲、46歲的陳姓兄弟合夥賣商品，疑因盧姓攤商攤距過近，3人起口角後才會發生肢體衝突。

3人到案後因都有受傷，警詢後依傷害罪移送法辦，並依社會秩序維護法函送裁處，至於是否販賣盜版商品，則等候代理商認定。

市府提醒，民眾若想購買吉伊卡哇的周邊商品，應至高流音浪塔1樓的商品快閃店，以及16號碼頭旁的高雄官方限定商品店購買。