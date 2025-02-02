春節9天連假 屏東縣環保局巡查不打烊開出13件違規

春節9天連假尾聲，屏東縣環保局長顏幸苑率領同仁們分組、分隊到各處稽查輔導，查出5件違反廢棄物清理法、1件水汙染防治法與2件空氣汙染防治法、告發4件違規廣告物、1件強制清除共清出近4噸廢棄物。

連假首日，環保局長顏幸苑率隊稽查屏北地區鹽埔、高樹與里港鄉的砂石場周邊與聯外道路環境計畫，查出兩件違法，場區周邊道路髒亂，影響交通安全，環保局督促砂石業者、道路及河川主管機關妥善維護周遭環境。

環保局指出，加強屏南工業區、屏東工業區及內埔工業區稽查，過年期間有部分廠商仍操作營運，深怕放假期間無高層主管督導，員工操作容易有疏失；經常被陳情熱點地區畜牧場亦一併加強稽巡查，共巡查90家畜牧場，其中有6場違規，包括，違反露天燃燒、違反水汙染防治法、廢棄物堆置未依規定、死豬隨意堆置等情況。

環保局指出，春節期間每日巡檢公廁及拆除違規廣告，景觀熱點公廁使用大爆量，巡查觀光景點（含公廁）126處，違規廣告物拆除127面並告發4件，期間會同警方、公所清潔隊執行廢棄物強制清除1處。

環保局表示，執行廢棄物強制清除，該處位在屏東市信義路，該戶有囤積症，花半天清除屋內廢棄物品，清出約4噸廢棄物品，數量驚人。

環保局表示，春節期間查出違規開罰部分，違反水汙法部分至少開罰6萬元以上，其他部分違反廢棄物清理法等，至少開罰1200、6000元間不等。