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南橫觀光看天吃飯 地震攪局遊客比去年春節減半

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄甲仙是遊客通往南橫公路的中繼站，今年受地震影響，春節遊客不如預期。記者徐白櫻／攝影
高雄甲仙是遊客通往南橫公路的中繼站，今年受地震影響，春節遊客不如預期。記者徐白櫻／攝影

農曆年前嘉義大埔發生地震，餘震不斷導致山區落石頻傳，春節9天連假，台20線南橫公路封路時間比開放時間還長，高雄、台東兩地觀光受影響。高雄端甲仙商圈生意比去年掉一半，芋冰店生意不如預期，台東端天龍飯店訂房率掉三成。業者感嘆，南橫沿線觀光業都是看天吃飯，遊客行車平安最重要。

公路局關山工務段表示，天氣放晴後立即著手評估短期與中長期解決方案，改善南橫公路易坍方路段行車安全。

高雄通往台東的南橫公路曾因八八風災中斷13年，2022年才有條件開放梅山至天池路段。受地震影響，南橫155公里台東縣栗園路段邊坡多次落石，台20線49公里至171公里（向陽至利稻路段）不時預警性封路。

高雄甲仙、寶來是遊客前往南橫山區的中繼站，南橫時斷時通，遊客量不如去年。甲仙著名的觀光景點貓巷人潮寥寥可數，遊客可以拍好拍滿，無須擔心其他遊客亂入鏡頭，文化路上芋冰店生意不差，部分攤商大排長龍，但收入遠低於年前預期。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌說，其實山區道路很快就能搶通，但負面消息太多讓遊客止步，整體業績約掉一半。除山區路況不佳外，也有觀光業者認為，高雄市區活動多，影響遊客到郊區踏青的意願。

高雄端遊客無法西進東出，位處南橫180公里處的天龍飯店首當其衝。飯店人員說，春節期間近三成旅客取消住宿，比過去幾年差很多，除路不通影響出遊外，假期長，很多人出國也有關係。若遇南橫不通，單日可能多達十幾組客人取消訂房，所幸多數遊客都可以體諒山區經營不易，願意延期而非直接取消，交通安全最重要，不會怪遊客退訂。

關山工務段長林進芳說明，栗園坍方路段是新的災害地點，過去不常發生落石，這幾天天氣不好，無法空拍找出致災來源，天氣放晴後會立即著手擬定短期及中長期解決方案，短期先以處理落石為主，後續再評估是否爭取經費進行邊坡保護或興建明隧道。

貓巷是高雄甲仙市區著名的觀光景點，今年南橫公路時斷時通，遊客量不如預期，貓巷空蕩蕩，沒什麼遊客。記者徐白櫻／攝影
貓巷是高雄甲仙市區著名的觀光景點，今年南橫公路時斷時通，遊客量不如預期，貓巷空蕩蕩，沒什麼遊客。記者徐白櫻／攝影

南橫 台東 落石

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