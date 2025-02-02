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春節連假最後一天 澎湖海空疏運近6千人返台

中央社／ 澎湖縣2日電

長達9天春節連假，今天最後一天，澎湖海空交通疏運達高峰，初估有近6000人搭乘機船返台，回到工作崗位。

澎湖航空站表示，春節年假已到尾聲，澎湖機場一早即出現攜家帶眷人潮湧入機場準備返台，台澎空中交通今天提供運量計有62航班，澎湖往台北及澎湖往高雄都超過20航班，澎湖往台中13班，其中A321及B738-800中型機有9班，總座位數為5274座位數，到場航班62架次，各航線航班疏運順利。

澎湖縣政府表示，澎湖機場聯合候補人數，各航線累積在50人上下，很順利配合各航班，依序叫號候補上機，也都順利返台。

航行高雄馬公航線的澎湖輪今天也加班，下午4時載有570名旅客及72部大小車輛返回高雄。

澎湖航空站統計今年農曆春節的管制機位，自1月25日至2月1日8天，空中交通入境澎湖人數達到3萬1036人，1月29日起澎湖機場開始出現返台旅客，至2月2日有2萬2000多人，疏運情形良好。

機場 澎湖縣 航班

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