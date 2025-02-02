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連假最後一天屏鵝公路湧北返車潮 午後1至2時突破2700輛次

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
春節連假尾聲今天大年初五，屏東縣警察局交控中心車流數據顯示，下午1點到2點，出現大量北返車流，該時段車流量突破2700輛次，枋寮警分局表示，在重要路口上崗控燈。圖／警方提供
春節連假尾聲今天大年初五，屏東縣警察局交控中心車流數據顯示，下午1點到2點，出現大量北返車流，該時段車流量突破2700輛次，枋寮警分局表示，在重要路口上崗控燈。圖／警方提供

春節連假尾聲今天大年初五，屏東縣警察局交控中心車流數據顯示，下午1點到2點，出現大量北返車流，該時段車流量突破2700輛次，枋寮警分局表示，在重要路口上崗控燈。

春節連假9天，屏東縣警局統計，1月25日至1月31日，屏東縣台1線與台17線南下總車流達26萬5524輛次，北上車流為22萬0423輛次，南北向車流量相差4萬5101輛次。

大年初四是北返高峰，今天大年初五連假最後一天，警方預估還有一波北返車潮，枋寮鄉台一線與台十七線五叉路口是往返恆春、台東必經道路，轄區枋寮警分局指出，今下午13到14時湧大量北返車流，車流量突破2700輛次，轄區重要路口上崗控燈，行車秩序良好。

警方提醒，行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，以維護行車安全。

春節連假尾聲今天大年初五，屏東縣警察局交控中心車流數據顯示，下午1點到2點，出現大量北返車流，該時段車流量突破2700輛次，枋寮警分局表示，在重要路口上崗控燈。圖／警方提供
春節連假尾聲今天大年初五，屏東縣警察局交控中心車流數據顯示，下午1點到2點，出現大量北返車流，該時段車流量突破2700輛次，枋寮警分局表示，在重要路口上崗控燈。圖／警方提供

屏東縣 流量 連假

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