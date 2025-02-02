屏東熱博第10年 農業物產館轉型每月將設主題特色展

屏東熱帶農業博覽會今年第10年園區雖縮小，但仍是走春好去處，7天湧逾50萬人次，園區農業物產館歷經業者解約撤場、多次流標後，今年在熱博中順勢重新開館，縣長周春米說，將規畫每月不同特色主題展。

屏東熱帶農業博覽會今年第10年也將轉型，園區跟往年相比大幅度縮小，但仍有新嘗試，開園開到晚間7點半，加入夜間光環境營造，今年也讓民眾走入彩稻區，雖然今年彩稻田主題未與IP合作，展現屏東農業特色，以伏流水為主題延伸。

今年熱博展期1月25日到2月9日，為期15天（除夕休息），跟以往一個多月有所不同，農業處統計，1月25日到2月1日，7天熱博累積入園人次51萬6986人次，大年初一、初二與初三，都有10萬人次以上，其中初一最多11萬7383人次。

屏東農業物產館位在熱博園區，物產館斥資兩億元興建，2022年8月開幕後營運一年，遭業者解約撤場，農業處重新招商，歷經5次流標後，縣府檢討管理模式，改由縣府經營，委託廠商管理運營，在今年熱博中重新開館。

縣長周春米說，屏東熱帶農業博覽會10周年，今年以「非常未來」為主題，除彩繪稻田區開放行走步道，加入夜間光影設計，觀賞夜色彩稻及熱博園區等美景。物產館也贏來大轉變，加入熱博十年來蛻變，也將規畫每月設不同特色展，帶出傳統農村與智慧農業未來，二月以觀賞魚為主題。

農業處指出，農業物產館未來打造未來永續館概念，整體以北歐居家風格展現、酷炫又具教育理念沈浸式展區、寬敞明亮餐廳空間，理念式商品展售區，會議室搖身一變的蛙蛙展區等，未來辦理活動與食農教育推動，以此為核心擘畫。

縣議員李世斌說，今年熱博展區集中，物產館後續運營仍待長期考驗，需要時間經營嘗試，要先打出知名度，行銷才能被大家看見。

縣議員陳揚說，春節期間物產館有熱博人潮，為避免物產館重蹈覆轍，需要不斷的有活動擾動，才能帶進來人流，否則恐陷入先前窘況，也要避免煙火式活動，才能經營長久。