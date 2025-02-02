「狗醫生」丹丹現身無障礙之家 陪憨兒歡度春節

台灣動物輔助活動及治療協會的「狗醫生」喜樂蒂牧羊犬丹丹，每兩周會到高市社會局無障礙之家，陪同憨兒進行復健活動，為了讓憨兒歡度農曆春節，丹丹特地穿上大紅討喜裝扮，一一向憨兒們拜年祝福。高市社會局無障礙之家主任李慧玲說，憨兒各個咧嘴喜笑，興奮張開雙手擁抱最愛的丹丹，感受到如家人般的溫馨陪伴。

無障礙之家結合台灣動物輔助活動及治療協會，2006年起經由協會認證志工與飼養愛犬，共同擔當不一樣的醫生「狗醫生」，長期輔助憨兒復健活動。其中外型俏麗的喜樂蒂牧羊犬丹丹，獲得「犬中女王」美名，萌萌可愛的模樣，深深擄獲憨兒的心。

無障礙之家主任李慧玲表示，研究顯示常與動物保持親密接觸，人體心跳會減緩、呼吸變規律、血壓降低、肌肉放鬆，壓力徵兆也隨之緩解，也讓憨兒比較容易與人互動，有效降低寂寞感與增強自信心。

58歲重度心智障礙者阿民，牽著丹丹一起抽個大紅包，憨兒阿民既開心又認真，一次一次努力嘗試舉高輕微攣縮的左手，透過教保人員協助阿民，一起推著丹丹乘坐的福氣專車到紅包牆前，興奮地挑選吉祥紅包。

53歲極重度心智障礙者阿文，坐在輪椅上充滿期待的眼神，暖心的丹丹狗醫生，耐心停留在輪椅邊，等候阿文輕輕將身體慢慢往前傾靠，依偎丹丹背上柔軟被毛，滿足感受暖暖的溫度，阿文舒緩了情緒，也能完成伸展上半身的復健運動。

無障礙之家除了服務心智障礙者全日型住宿照顧外，還有兒童發展中心、日間照顧、社區作業設施及綜合福利服務。為使心智障礙者及多重障礙者能獲得適當照顧，特別結合社會各領域專業團隊，安排多元活動課程，包含居家生活訓練、社區生活訓練、體能活動、休閒活動、親職活動、醫療保健課程等。