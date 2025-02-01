金門金湖廣場安排立方體炫技表演吸睛 大小朋友超嗨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
昇恆昌金湖廣場今天邀請狂夢藝術特技立方體表演者黃子溢，帶來炫技演出，吸引數百位大小朋友參與。記者蔡家蓁/攝影
昇恆昌金湖廣場今天邀請狂夢藝術特技立方體表演者黃子溢，帶來炫技演出，吸引數百位大小朋友參與。記者蔡家蓁/攝影

農曆春節期間，昇恆昌金湖廣場特別規劃一系列精彩活動，有財神報喜、魔術表演等傳統賀歲活動，今天更邀請狂夢藝術特技立方體表演者黃子溢，帶來一場視覺震撼的炫技演出，現場吸引超過百名大、小朋友驚呼連連，共同感受新春的歡樂氣氛。

黃子溢擅長利用立方體道具變化出各種高難度特技，演出中不僅展現旋轉、拋高等驚險動作，還結合氣球、雜技帽等道具與現場觀眾互動，讓民眾在年節期間欣賞到融合創意與技術的精采表演。

只見現場大小朋友目不轉睛，掌聲與驚嘆聲此起彼落，氣氛超歡樂的，不少小朋友更是頻頻舉手，搶著上台參與活動。

除了精采的特技演出，金湖廣場也推出「金門走春五景點」集章活動，鼓勵民眾在過年期間探索金門特色景點，即日起至2月12日，凡是昇恆昌iRich會員，前往指定五處景點集滿章，即可參加「開運抽獎」，有機會獲得知名品牌行李箱、雙人寢具組等豐富好禮。

此外，為迎接元宵佳節，2月12日當天，金湖廣場將舉辦「猜燈謎」活動，凡答對燈謎者可免費獲得精美蛇年燈籠，寓意新的一年好運連連。

昇恆昌金湖廣場今天邀請狂夢藝術特技立方體表演者黃子溢，帶來一場視覺震撼的炫技演出，小朋友開心上台互動。記者蔡家蓁/攝影
昇恆昌金湖廣場今天邀請狂夢藝術特技立方體表演者黃子溢，帶來一場視覺震撼的炫技演出，小朋友開心上台互動。記者蔡家蓁/攝影
昇恆昌金湖廣場今天邀請狂夢藝術特技立方體表演者黃子溢，帶來一場視覺震撼的炫技演出。記者蔡家蓁/攝影
昇恆昌金湖廣場今天邀請狂夢藝術特技立方體表演者黃子溢，帶來一場視覺震撼的炫技演出。記者蔡家蓁/攝影

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