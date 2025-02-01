屏東四大燈區人潮破百萬 50組燈飾好拍又好逛
春節連假進入尾聲，今年屏東燈節規畫四大燈區，分別為屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村與客家燈區。縣府統計指出，小年夜至大年初三，各燈區人潮爆滿，5天累積超過百萬人潮，燈節活動展至2月16日結束。
屏東市有萬年溪、勝利星村、縣民公園三個燈區，另在內埔鄉龍頸溪畔公園規畫「客家燈區」，共超過50組藝術燈飾。
縣民公園巨型主燈「梅杜莎的宮殿」佇立在水池上，六隻巨蛇環繞金黃色圓形宮殿，每當主燈秀上場時，宮殿中央投蛇髮女神梅杜莎的飄渺身影，搭配周圍的水景與水霧效果，氣勢磅礡。
萬年溪燈區將水舞秀「甜の溪」設置在溪水之中，以糖鐵發想，繽紛燈光猶如甜蜜的彩色糖果，另有水中巨蛇「鱗裡有光」，象徵屏東守護蛇。
勝利星村燈區被稱「最有年味的村子」，愈夜愈美麗。內埔客家燈區則融入剪紙、藍染、紙傘、竹門簾等客家工藝，今年首次登場，已湧入20萬人次。
除燈會活動外，屏東車城也正舉辦落山風藝術季，今年以「在海邊的人」為主題，國內外19個藝術團隊打造五大展區，從海口港延伸到村落，其中「女孩與貓」等充氣裝置十分療育，展至3月2日。
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