屏東潮州春節假日市集夯 警取締違停574件

屏東縣潮州鎮人氣春節假日市集，以過年期間不斷電聞名，今年從除夕至初四5天、湧入近35萬人次；期間衍生違停問題，警方4天取締574件，並呼籲民眾善用鄰近停車場。

潮州春節假日市集封街舉辦行之有年，今年從除夕至初四一連5天不斷電，清水南路、華興路、愛河路、民生等路段劃設為行人徒步區，禁止汽機車通行，道路兩旁禁止停車。

潮州鎮公所主秘王建元告訴中央社記者，潮州春節市集近10年才有上百攤規模，今年攤位約650攤，連日累計人次近35萬，尤其初夕到初二擁擠程度特別有感。攤商從全台各地前來搶攻春節商機，甚至有遠從金門前來者，紛紛表示有錢賺、明年還要再來。

市集人氣旺也衍生違停問題。對此，王建元表示，公所年前啟用第一立體停車場因應車潮，另已宣導民眾停往年街週邊潮州日式歷史建築園區、朝昇路、福星路、潮州第一公有市場、新生路、聯合辦公室、獅子公園後方等處停車場以免遭罰。

屏東縣局潮州警分局表示，「檢舉電話接不停」，除夕至初三期間，取締年街周邊違規停車逕行舉發574件，110報案系統違停熱點路段為南進路、朝昇東路、民生路、育英路、福康街、中山路等。