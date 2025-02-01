春節年假近尾聲 台澎疏運達高峰
農曆春節連假近尾聲，台澎航線運達高峰，返台人潮湧向機場，澎湖縣政府今天協調民航機及軍機各1航次，分別往台北與高雄，讓鄉親都能順利返台。
澎湖縣政府今天起在澎湖機場設置聯合候補服務台，其中台北與高雄兩地的候補人潮較多，在民主進步黨立委楊曜等人向民航局與軍方協調，立榮航空同意加飛1航班，由台北往澎湖晚上7時15分起飛，澎湖往台北8時50分起飛，至於C-130軍機是下午4時由澎湖往高雄，分別都客滿。
澎湖航空站表示，春節連假近尾聲，台澎航線疏運達高峰，今天台澎空中航線的正常班表航班、加班機和包機等共起降有128架次，航空公司調度A321與737-800等中大型客機有20架次，疏運返台旅客逾5500人，疏運順利。
澎湖縣政府感謝交通部民用航空局、楊曜委員辦公室、立榮航空與國防部等調派航機與軍機支援疏運，讓澎湖鄉親都能順利返台。
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