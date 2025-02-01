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陳其邁初四走春 盼中央與立院支持高雄重大建設

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今天大年初四走春，盼中央及立法院支持高雄重大建設。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天大年初四走春，盼中央及立法院支持高雄重大建設。記者林保光／攝影

大年初四迎財神，高雄市長陳其邁今天趁年假尾聲走春發紅包，他列舉高雄捷運小港林園線、國際機場擴建、國道7號等重大建設，期盼立法院支持高雄，讓建設不間斷，促進高雄繁榮發展。

陳其邁今天由立法委員邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷及多名議員陪同，今天先後前往小港鳳儀宮代天府、苓雅高雄關帝廟及鳳山赤山文衡殿參香祈福。民眾高喊「我愛你」，為陳其邁加油打氣。

陳其邁致詞時，感謝高雄在地立委在立法院打拚爭取建設、顧預算，談到初四迎財神，陳其邁期盼立法院支持高雄，讓建設不間斷，舉例捷運小港林園線、國際機場擴建、國道7號等重大建設，盼中央持續支持，共同促進高雄繁榮發展。

陳其邁也說，鳳山近期多項建設正進行，包含高雄捷運黃線、鳳山車站、高鐵延伸屏東、三井百貨公司等重大建設，可帶動地方發展，且台積電在高雄投資興建5座晶圓廠，總投資額預估達1兆元，將帶來可觀經濟效益。

高雄市長陳其邁（前）今天大年初四走春，盼中央及立法院支持高雄重大建設。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（前）今天大年初四走春，盼中央及立法院支持高雄重大建設。記者林保光／攝影

陳其邁 高雄捷運

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