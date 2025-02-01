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屏東都城隍廟發錢母 人龍雨中綿延數公里

中央社／ 屏東縣1日電

民俗上大年初四迎財神，屏東市都城隍廟財神依慣例發錢母。廟方表示，今年準備1萬2000份，預計中午發放完畢。即使今早下雨，排隊人龍仍綿延數公里。

屏東都城隍廟位在屏東火車站附近，平時就香火鼎盛。廟方今早吉時9時準時發放錢母，前一晚即有民眾排隊。遇雨民眾熱情不減，排隊人龍從廟門前沿光復路、上海路、民族路再到中山路，繞廟至少整整一圈。

「歡喜就好了，過年嘛」，奪得第1順位的吳姓男子開心告訴中央社記者，前一晚的11時就來排隊，已連3年搶到第1位，過去5至6年最差成績在第11位。雖然今年下雨比較累，且整夜坐在廟前沒睡，不過早拿早走、回家再補眠，「看到人多就快樂」。

屏東都城隍廟主委王家銘表示，今年準備1萬2000份，預估排隊民眾較去年多約1000名。領錢母民眾有本地人也有外地人，每年人潮皆如此踴躍，以往遇雨人潮也未受影響，大約中午發放完畢。

緊鄰廟旁的公益彩券行大年初二當天同時開出威力彩與大樂透貳獎，獎金分別為新台幣1147萬餘元及113萬餘元。不少民眾領完錢母，將錢母過香爐、摸元寶後，即到隔壁彩券行試手氣。現場還有「財神爺」與「三太子」等神尊與民眾合照、擊掌，廟外喜氣洋洋。

城隍廟 屏東 彩券行

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