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潮州年街單日湧逾6萬人次 警4天逕行舉發違規停車457件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日。警方現場加強交通疏導，除夕到初二4天共開出457件違停逕行舉發。

潮州鎮公所指出，24小時不打烊的春節年街市集，從除夕到大年初四，現場有超過400攤位，單日湧入約6萬次，每年加起來逾30萬人次，周邊停車場幾乎都滿，市集內有流行各式物品，包括服飾、百貨及美食。

潮州警分局指出，確保活動期間鎮內交通順暢，警方與鎮公所協調，委託拖吊車隨時待命。若發現嚴重阻礙道路的違規停車行為，將依法告發並拖吊移置。市集活動期間，每晚18時至22時是交通高峰時段，清水南路及興隆路段屆時將出現大量車流與遊客。

警方提醒，違規停放車輛將被移置至運動公園旁公有停車場內，請民眾提前規畫停車位，善用P1-P8公有停車場。民眾從停車場步行至年街會場僅需5至10分鐘，既方便又能避免違規停車被罰款與拖吊的風險。

潮州警方指出，除夕1月28日到大年初二1月30日，年街周邊違規停車逕行舉發457件，110報案系統違停熱點路段，南進路，朝昇東路、民生路、育英路、福康街、中山路等。

警方呼籲，違規停車面臨罰單與拖吊處理，恐影響節日心情，請民眾遵守交通規定，不僅能提升旅遊品質，也能維護年節期間交通秩序。

屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮年街市集有40年歷史，是潮州人春節必逛年街，潮州鎮公所粗估，單日約湧入6萬人次，年街從除夕1月28日到2月1日，警方現場加強交通疏導。圖／潮州鎮公所提供

停車場 違停 除夕

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