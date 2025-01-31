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影／北大武開放28天 又因地震與山區降雨路基塌陷封閉至2/16

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
北大武山步道約1.5公里處因受山區降雨及地震影響，路基塌陷、路幅縮減，棧橋板面及扶手遭落石破壞，為安全考量，即起暫停開放今年2025年2月16日。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
北大武山步道約1.5公里處因受山區降雨及地震影響，路基塌陷、路幅縮減，棧橋板面及扶手遭落石破壞，為安全考量，即起暫停開放今年2025年2月16日。圖／林業及自然保育署屏東分署提供

屏東縣北大武山海拔3092公尺，名列台灣五嶽之一，去年三颱來襲重創封山，歷時半年後，北大武山今年元旦重新開放，未料近日受山區降雨及地震影響，步道1.5公里處路基塌陷，因安全考量即起暫停開放至2月16日。

北大武山本月26日發生男子下山時在步道1.05公里處摔落邊坡30公尺，消防漏夜上山搶救，好在意識清楚，還可自行行走，在消防人員護送下平安下山送醫救治。

未料，28日除夕當天，林業及自然保育署屏東分署發布訊息，北大武山步道約1.5公里處因受山區降雨及地震影響，路基塌陷、路幅縮減，棧橋板面及扶手遭落石破壞，為安全考量，即起暫停開放今年2025年2月16日，已繳費住宿民眾可至申請山屋系統申請全額退費。

屏東分署指出，民眾行程前可先至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw）查詢相關森林育樂場域最新路況及開放資訊，並落實無痕山林第1條，在行前做好充分的規畫與準備，以維自身安全。

北大武山 地震 屏東縣

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