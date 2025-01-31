聽新聞
0:00 / 0:00
影／北大武開放28天 又因地震與山區降雨路基塌陷封閉至2/16
屏東縣北大武山海拔3092公尺，名列台灣五嶽之一，去年三颱來襲重創封山，歷時半年後，北大武山今年元旦重新開放，未料近日受山區降雨及地震影響，步道1.5公里處路基塌陷，因安全考量即起暫停開放至2月16日。
北大武山本月26日發生男子下山時在步道1.05公里處摔落邊坡30公尺，消防漏夜上山搶救，好在意識清楚，還可自行行走，在消防人員護送下平安下山送醫救治。
未料，28日除夕當天，林業及自然保育署屏東分署發布訊息，北大武山步道約1.5公里處因受山區降雨及地震影響，路基塌陷、路幅縮減，棧橋板面及扶手遭落石破壞，為安全考量，即起暫停開放今年2025年2月16日，已繳費住宿民眾可至申請山屋系統申請全額退費。
屏東分署指出，民眾行程前可先至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw）查詢相關森林育樂場域最新路況及開放資訊，並落實無痕山林第1條，在行前做好充分的規畫與準備，以維自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言