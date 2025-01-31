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大年初三 周春米走訪看海美術館、車城福安宮奉茶
今天是大年初三，屏東縣長周春米臉書發文分享她走訪屏東車城看海美術館，「走進海口村，來找風城的女孩和貓，一起喝咖啡！」，她也到車城福安宮奉茶，祝福大家福氣滿滿平安健康。
屏東車城海口港看海美術館正展出落山風藝術季，今年打造5大展區，從海口港延伸到村落，看海美術館推出沉浸式大海體驗，街道還有融化人心的「女孩與貓」巨型充氣裝置，每組作品精彩又好拍。
縣長周春米今在臉書發文分享她走訪看海美術館，也到車城福安宮奉茶，祝福大家福氣滿滿平安健康；周春米大年初一、1月29日到屏東都城隍廟發春節福袋紅包，都城隍廟旁的彩券行，30日晚間開出大樂透、威力彩的二獎，雙喜臨門。
屏東縣府傳播處指出，落山風藝術季舉辦至今邁入第6年，今年邀請台灣、美國、日本、印尼19組藝術團隊創作26組作品，除了在原有的看海美術館、沙灘建置藝術作品外，此次更將觸角延伸至街道、村莊以及旅店，藝術家們與在地元素結合，「車城鄉海口村成為大型美術館」，感受藝術的魅力與渲染力。
屏東縣車城鄉長期受強勁落山風吹拂，擁有獨特地理人文樣貌，縣府多年前將閒置海口港候船室重新整修，搖身一變成為看海美術館，發展落山風藝術季的品牌，許多國內外藝術家接踵而至為屏東的人、事、物創作，如今成為大家「再遠也要去」的吹風、看海地，也為屏東冬季旅遊重點。
今年街道展區「語巷弄-海口50人」，是日本人氣插畫家山內庸資的首次台灣個展，帶來其著名的「FACE SHOP似顏繪屋」，描繪50張海口居民的笑臉，此外，還有立體作品「男孩與貓兒們」與巨型軟雕塑「女孩與貓」等作品，展覽至今年3月2日。
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