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屏東文化走春人氣爆棚 勝利星村4天湧入近50萬人次 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，一連四天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，一連四天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。圖／屏東縣府文化處提供

春節連假屏東遊客人潮如織，人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，一連四天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。屏菸1936文化基地以與去年底甫啟用屏東縣王船文化館，也吸引眾多文化走春人潮。  

屏東縣政府文化處表示，屏東勝利星村向來是市區最具指標性的特色商圈，多元豐富的品牌進駐，各具特色，逢年過節不只是返鄉遊子，更是外地遊客走春首選，尤其結合屏東燈節，勝利星村燈區從巷弄到全台面積最大遺構公園，獨具創意花藝設計與夜間光環境相互襯托，白天到夜晚人潮絡繹不絕。

園區許多店家在年前訂單應接不暇，小年夜就湧現人潮，天天客滿，甚至有餐飲業者客人接不完，開放室外用餐。文化處表示，依據電信業者大數據分析，1月27日至30日四天園區人潮逼近50萬人次，國旅熱潮不減。 

勝利星村店家形容，來客數比去年的春節還多，平均成長1至2成；也有去年甫進駐的新店家，營業額超乎預期而樂開懷，期待在年假結束前，人潮、錢潮創新高峰。

文化處說，不只勝利星村，屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。

屏菸一旁停車場出現一位難求，最受親子喜愛的樂高展，還有超好拍的「世界潮展開」，以及菸葉館、客家及原民館等常設展，從年初二至初五登場的「屏菸CHILL 嗨嗨-春節限定市集」，讓人體驗屏東的文化溫度，為新的一年注入滿滿的藝文活力。

屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，一連4天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，一連4天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸一旁停車場一位難求，年初二至初五登場的「屏菸CHILL 嗨嗨-春節限定市集」，讓人體驗屏東的文化溫度，為新的一年注入滿滿的藝文活力。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸一旁停車場一位難求，年初二至初五登場的「屏菸CHILL 嗨嗨-春節限定市集」，讓人體驗屏東的文化溫度，為新的一年注入滿滿的藝文活力。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸一旁停車場一位難求，年初二至初五登場的「屏菸CHILL 嗨嗨-春節限定市集」，讓人體驗屏東的文化溫度，為新的一年注入滿滿的藝文活力。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸一旁停車場一位難求，年初二至初五登場的「屏菸CHILL 嗨嗨-春節限定市集」，讓人體驗屏東的文化溫度，為新的一年注入滿滿的藝文活力。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，一連四天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，一連四天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。圖／屏東縣府文化處提供

勝利星村 屏東縣政府 春節

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