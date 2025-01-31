屏東文化走春人氣爆棚 勝利星村4天湧入近50萬人次 

春節連假屏東遊客人潮如織，人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，一連四天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。屏菸1936文化基地以與去年底甫啟用屏東縣王船文化館，也吸引眾多文化走春人潮。

屏東縣政府文化處表示，屏東勝利星村向來是市區最具指標性的特色商圈，多元豐富的品牌進駐，各具特色，逢年過節不只是返鄉遊子，更是外地遊客走春首選，尤其結合屏東燈節，勝利星村燈區從巷弄到全台面積最大遺構公園，獨具創意花藝設計與夜間光環境相互襯托，白天到夜晚人潮絡繹不絕。

園區許多店家在年前訂單應接不暇，小年夜就湧現人潮，天天客滿，甚至有餐飲業者客人接不完，開放室外用餐。文化處表示，依據電信業者大數據分析，1月27日至30日四天園區人潮逼近50萬人次，國旅熱潮不減。

勝利星村店家形容，來客數比去年的春節還多，平均成長1至2成；也有去年甫進駐的新店家，營業額超乎預期而樂開懷，期待在年假結束前，人潮、錢潮創新高峰。

文化處說，不只勝利星村，屏東縣文化場館初二開館同樣吸引遊客造訪，王船文化館上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。