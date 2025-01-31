屏東各鄉鎮辦春節市集湧人潮 衛生局提醒注意食安
屏東縣今年有鄉鎮舉辦市集活動，包括屏東市、潮州鎮、東港鎮、內埔鄉等公所，屏東縣衛生局表示，加強攤商稽查輔導，也請主辦單位多注意攤商食品安全管理。
衛生局指出，春節期間國內急性腹瀉就診人數較平日增，請民眾春節假期留意手部衛生與飲食安全，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀要趕快就醫。
春節期間出遊品嘗美食，衛生局提醒，購買包裝食品請注意標示及有效日期，不論外食或自行烹煮，都需留意餐飲場所衛生狀況，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。
衛生局表示，在市集營業前加強攤商稽查輔導，1月25到1月28日期間，稽查屏東熱帶博覽會、屏東市、潮州鎮、東港鎮、內埔鄉等市集，輔導898家攤商，要求符合GHP規定，並宣導預防食品中毒五要二不原則等。春節期間派員至各市集食安宣導，宣導1685家次。
衛生局指出，連日來至各地方市集加強稽查，如違規事證明確，即依規定處理。根據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品良好衛生規範準則，如有違反上述規定，應依同法第44條規定命業者限期改正，屆期不改正，處6萬元以上2億元以下罰鍰。
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