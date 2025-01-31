高市中央公園「香港年宵」 體驗道地港式年節文化

「2025香港年宵在高雄」活動昨天起一連3天在中央公園登場，活動首日湧現大批人潮。香港特色市集有港式美食、文創及遊戲體驗，還有文化講座、經典香港樂曲表演、節慶小物DIY等。

高雄市政府與台灣香港協會合作舉辦的香港年宵今年邁入第3年，高雄市行政暨國際處今天發布新聞稿表示，活動匯聚港式美食的年宵市集是招牌亮點，咖喱魚蛋、現烤叉燒、雞蛋仔、凍檸樂等道地香港小吃，吸引眾多民眾排隊品嘗。

不少民眾表示，可以在高雄一次吃到這麼多道地的香港美食真的是難得的春節體驗。今年首次受邀出攤的港人也興奮表示，非常開心和許多香港朋友一起團聚過年，期待年宵活動收穫滿滿。

高雄市行政暨國際處長張硯卿昨天代表市府向參與活動的香港朋友們發送新年小紅包，表達對在台港人的誠摯祝福。張硯卿表示，台灣人對香港文化都不陌生，很高興香港年宵在高雄已成為台灣和香港朋友新春期間的重點活動及文化連結，每年春節全台港人、喜愛香港的朋友們都聚集在高雄參與活動。

行國處表示，活動也安排藝文講座分享香港獨有的飲食文化，以及展出已故攝影師陳跡先生的舊香港攝影作品，透過影像的回顧帶領民眾體驗感受舊時香港風情。連續2年參與香港年宵手作坊體驗的民眾開心表示，可以製作外面買不到的港式年節掛件很特別。

今年藝文表演主題是香港流行經典音樂，邀請在台港人演繹多首膾炙人口的港片樂曲，包括鄭烺炘、April四月、寓樂集等音樂人，連續3天在中央公園帶來動人的音樂演出；活動從下午1時至晚間8時。