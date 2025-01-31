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擲筊拚大獎！歸來慈天宮連擲20個聖筊200萬 今年仍沒送出
廟宇走春，屏東市歸來慈天宮大年初一、初二辦擲筊拚大獎，連擲20個聖筊送200萬元現金、連擲12個聖筊送機車，兩天共2萬人次參與，今年200萬元仍未送出，但有2人連擲出12個聖筊，兩輛機車全送出。
歸來慈天宮連5年辦擲筊拚大獎，前幾年大獎是汽車，去年起改為現金200萬元，今年大獎仍未送出。要連續擲20個聖筊機率是104萬8576分之1，難度很高，五年來最多連續擲出17次聖筊，200萬元現金至今仍沒遇到有緣人。
今年擲筊活動中，最高是擲出12個聖筊，共有兩人，分別是7歲女童、跟一名年輕女性，兩人開心獲機車。
今年活動多元，還有擲筊PK大賽，只要連擲5個聖筊即有資格參加PK賽，約有近500人次取得資格，PK賽第一輪要連擲3個聖筊，最後僅29人擲出參加最後決賽，只要擲出聖筊最多者前3名分別可獲1萬6000元、1萬2000元，與1萬元發財金各1名，其中有來自香港的遊客獲得1萬元發財金，相當幸運。
歸來慈天宮是屏東市歸來地區信仰中心，涵蓋屏東市湖南、湖西、歸心里，歸來以農特產三寶牛蒡、豆薯與青蔥聞名，慈天宮內將歸來三里、三寶寫成對聯。
歸來慈天宮現址是籌建20多年蓋新廟，拆舊廟過程中將交趾陶、斗燈等具文化價值文物保留下來，盼能興建祈福文化館宣揚宗教文化，募地計畫也展開，慈天宮主委、縣議員蔣家煌率先認捐6坪土地，廟方共籌募98坪土地經費，盼熱心信眾響應，助祈福文化館早日興建完成。
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