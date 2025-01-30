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補足基礎服務業缺口 馬祖人常進出福州

中央社／ 連江縣30日電

從南竿福澳港到福州黃岐港，搭乘兩馬小三通船班最短僅需25分鐘，因此讓不少馬祖人經常進出福建福州，也補足馬祖基礎服務、娛樂業不足的缺口。

不願具名的縣府官員向中央社記者說，縣內男士理髮廳因經營者年邁等因素，陸續縮短營業時間或結束營業，在友人建議下，趁前往福州旅遊時到當地理髮廳剪髮。他坦言，服務品質不輸台灣本島，重點是從馬祖出發較便利，價格並非考量因素。

在馬祖工作的曹姓先生指出，遇到喜歡的歌手或樂團在台灣本島開演唱會，買票前總會擔心飛機是否正常，台北的住宿費用節節高漲，負擔頗重。但若去福州欣賞的話，小三通船班開航率高，加上週末往返可免請假，整體消費也較台灣便宜至少2成。

退休民眾林姓先生表示，連江縣政府補助設籍縣內65歲以上民眾小三通船舶費用半價，每年最高補助新台幣2500元，若以黃岐航線來說，等於來回船票僅需台幣400元，約為立榮航空台北馬祖來回敬老票1916元的4分之1不到，所以有時間就會當日往返福州，採買各式生活用品。

家庭主婦陳姓小姐認為，平常有瀏覽社群媒體習慣，會對大陸社群軟體小紅書上精美圖文介紹「網紅店」心動，並趁連假時帶著孩子前往，但她也擔心，馬祖人因生活便利才頻繁往返福州，被外界貼上「親中」標籤，其實不公平。

從事觀光業的劉姓先生說，兩馬小三通補足馬祖因人口不足，導致基礎服務業、娛樂業店家稀少的缺口，並非是件壞事，也認為中央政府給予馬祖諸多照顧，民眾不至於因享受福州的便利生活，就被統戰或改變國籍認同，「正因為是台灣人，才能在大陸享有眾多方便」。

小三通 社群媒體 馬祖

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