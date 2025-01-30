意有所指？賴清德讚高雄市議會監督懂是非、不阻發展

賴清德總統今天上午到高市大港保安宮拜廟，致詞時稱許高雄在市長陳其邁帶領下的進步讓全台都有感，隨後話鋒一轉，似對朝小野大的立院刪預算爭議有所感，稱讚綠營高雄8席立委和市議會監督是非分明，不會為監督而監督，影響高雄發展。

今大年初二，賴清德總統今天上午11時20分許高市三民區大港保安宮參拜，並發放2000個福袋給民眾，吸引男女老少排隊領取。

賴總統參香完，致詞開端即稱許高雄在市長陳其邁團隊施政帶領下有很大的進步，隨後似乎意有所指地說，高雄市8席立委積極當中央和地方橋梁，以及議長康裕成率領的市議會，大家都積極監督，但是是非分明，不會因為為監督而監督，影響高雄的發展。

賴總統指出，蔡英文總統和他一直很支持高雄市，所以高雄的進步，不只高雄人有感覺，全台灣都有感覺，光是今年年節，觀光客有多少人來高雄大家就知道了。

賴總統並表示，過去國際一流的表演團體，來台灣了不起是去台北市，但現在都到高雄，到高雄的機率比北部還多，高雄會繼續進步，今年來到大港保安宮，就像是「大船入港」，呼籲大家一起團結，讓高雄更進步、國家有更好未來，人民更好過。