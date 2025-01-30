賴清德高雄發2千個紅包 再三叮嚀民眾發財前做這件事

賴清德總統今天上午南下高市大港保安宮拜廟，並發2000個紅包給民眾，廟外出現男女老少的排隊人龍，發紅包前，針對台灣詐騙猖獗現象，賴清德總統致詞指出，受騙金額最大的投資詐騙都躲在Line群組，叮嚀在場民眾，不認識的人報好康賺錢要特別注意。

賴清德總統今天上午11時20分許前往高市三民區大港保安宮拜廟，並發總統紅包給民眾，一早有不少男女民眾攜老扶幼在廟外排隊，人龍綿延繞著廟外。

參拜完保安宮神明、發紅包前，賴總統特別針對台灣詐騙氾濫的現象提醒在場民眾；賴清德總統說，來廟裡拜拜，都會祈求神明保平安、添長壽、發大財，但發財前要注意，因為目前全世界都遇到詐騙，台灣也不例外。

賴清德總統表示，所有詐騙金額最大的就是投資詐騙，且都藏在Line群組裡，如果至親好友邀你做生意，就另當別論，但如果不認識的人要報好康賺錢，就要特別注意。

賴清德總統說，特別是投資詐騙在Line裡面會藏人，遊說如果投資可以賺很多，但一般民眾不注意，會認為這麼好賺，也會讓你賺幾個月，這就像「放長線釣大魚」；他提醒民眾，千萬要注意，如果網路上要報好康賺大錢，就很有可能是詐騙，今年新春開始，大家共同防詐騙，讓社會更安定，人民更安全。