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賴清德、蕭美琴雙東新春拜廟祈福 總統不忘防詐宣導

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
賴清德總統（前排中）到屏東展開新春拜廟祈福行程，不忘提醒鄉親小心提防詐騙，他說，「受騙的人減少，社會就會越穩定」。圖／屏東縣政府提供
賴清德總統（前排中）到屏東展開新春拜廟祈福行程，不忘提醒鄉親小心提防詐騙，他說，「受騙的人減少，社會就會越穩定」。圖／屏東縣政府提供

今天大年初二，賴清德總統新春拜廟祈福行程到屏東縣東港鎮東隆宮、屏東市慈鳳宮拜年，並發放福袋祝福鄉親新年發大財，賴總統特別提醒鄉親小心提防詐騙，尤其是通訊軟體群組的假投資等訊息，他說，「受騙的人減少，社會就會越穩定」。

賴清德總統表示，台灣現在一天有500多件詐騙案，非常嚴重，一定要小心提防，提醒鄉親在發大財之前，要注意防詐，尤其是通訊軟體的群組，不熟識的人在群組裡報好康、鼓勵投資賺大錢的，千萬不要相信。

正副總統新春拜廟祈福行程分別來到屏東及台東，賴清德上午到屏東，副總統蕭美琴下午則到台東。賴總統偕同總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米至東港鎮東隆宮、屏東市慈鳳宮拜年及發放福袋祝福鄉親。賴總統身穿「TAIWAN」紅色帽T現身時，現場響起民眾「總統好」的熱情歡呼，場面熱絡。

賴清德總統與蕭美琴都是愛狗、愛貓人士，一元福袋是兩人聯手繪製的狗派和貓派，十分可愛討喜。有雲林民眾聽聞總統要到屏東發紅包，就舉家清晨4時就趕到東隆宮排隊，另有從高雄縣林園來的小姐說，去年賴總統仍是副總統時她就來領紅包，今年賴總統再來發紅包，更一定要來領，賴正副總統時期的紅包全都蒐集到。

今天大年初二，賴清德總統（中）新春拜廟祈福行程到屏東縣東港鎮東隆宮、屏東市慈鳳宮拜年，並發放福袋祝福鄉親新年發大財。圖／屏東縣政府提供
今天大年初二，賴清德總統（中）新春拜廟祈福行程到屏東縣東港鎮東隆宮、屏東市慈鳳宮拜年，並發放福袋祝福鄉親新年發大財。圖／屏東縣政府提供

紅包 蕭美琴 賴清德

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