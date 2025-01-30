消防車鳴笛疑「凸槌」 小朋友傻眼定格成「魷魚遊戲」

民眾開心過年，難免放鞭炮慶祝，但也提升火災風險，台東除夕至昨晚今已發生逾10起火警通報，不僅消防隊員疲於奔命，消防車也疲乏，大武分隊昨天下午4點執行雜草野火勤務，一輛消防車疑鳴笛功能故障，導致發出詭異的聲響，讓原本在草地玩耍的一群小朋友，全都動作暫停，定格在原地的好奇聞聲查看，如同電影「魷魚遊戲」123木頭人，畫面令人搞笑。

消防局表示，該車輛疑電力供電系統不穩定，讓鳴笛器也跟著無法正常發出聲響，但不影響執行勤務；另過年除夕至昨天晚間6點止，全線因燃放鞭炮引起的火警共有15起，大部份都是民眾燃放鞭炮所引起雜草火警，所幸都未釀成嚴重財損，呼籲民眾燃放煙火千萬注意小心。

大武消防分隊昨下午4點接獲通報執行雜草火警滅火，未料其中一輛消防車疑鳴笛功能故障，導致發出詭異的聲響，讓原本在草地嘻戲的一群小朋友，全都動作暫停，定格在原地的好奇聞聲查看，如同電影「魷魚遊戲」123木頭人，大人們也對消防車發出不正常聲響，直呼「太多火災了，消防車也累了」。