屏東歸來慈天宮連擲20聖筊送200萬元 現最多只擲出11筊

屏東市歸來慈天宮在大年初一、初二舉辦擲筊拚大獎活動，只要連續擲出20個聖筊就送200萬元發財金，吸引民眾扶老攜幼排隊擲筊，人龍在廟前廣場排了好幾圈，還有民眾排了好幾次隊，只為了一試手氣。截至今日下午4時，最多聖筊數僅11筊。

慈天宮已連續5年舉辦擲筊拚大獎活動，不限年齡、不限次數、完全免費。今年只要連續擲出20個聖筊就送200萬元發財金，擲出12個聖筊就有機會獲得125cc機車一台。另外連續擲出5聖筊者，也能參加擲筊PK大賽，有機會獲得1000元至1萬6000元的發財金。

今日從上午8時開始進行擲筊活動，就已經排了長長人龍，人龍也不曾斷過，不斷有民眾加入排隊行列。不少民眾未擲出5個聖筊，仍不甘心繼續排隊想一試手氣。有一名阿嬤排了5次，共擲出10個聖筊，向工作人員要求PK資格，被解「阿嬤，要連續5聖筊才可以啦！」

截至今日下午4時，最多聖筊數僅11筊，尚未達獲得機車的資格。慈天宮主委蔣家煌說，過去擲筊分為汽車組、機車組、現金組，5年來最多只擲出17個聖筊，大獎都還未送出過。而前年機車組有3人擲出12個聖筊，最後PK，兩輛機車均送出。

有數學老師計算，連續擲出12次聖筊機率為4096分之1，擲出20次聖筊機率更僅有104萬8576分之1，難度相當高。擲筊活動直至30日初二下午4時止，之後即舉行擲筊PK大賽；蔣家煌說，明日下午4時前歡迎大家一起來試手氣。