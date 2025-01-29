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柯志恩發福袋 寶貝女兒洪均首度亮相成「嬌點」

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩（右3）在高雄市議員黃春菽（右2）、女兒洪均（右1）陪同下，到高雄市覆鼎金保安宮走春上香祈福、發福袋。記者王昭月／攝影
國民黨立委柯志恩（右3）在高雄市議員黃春菽（右2）、女兒洪均（右1）陪同下，到高雄市覆鼎金保安宮走春上香祈福、發福袋。記者王昭月／攝影

農曆大年初一，志在下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩排滿發放小福袋行程，女兒洪均首度亮相，成為意外「嬌點」，母女上午在覆鼎金保安宮發福袋，民眾大排長龍，人氣搶搶滾，不少人直誇柯志恩女兒漂亮，柯志恩相當開心。

新春初始，柯志恩即展現旺盛戰鬥力，她在高雄市前議長黃啟川及現任議員黃香菽父女檔陪同，先至有170多年歷史的高雄覆鼎金保安宮拜廟，祈求牧，向中壇元帥三太子上香並獻花、敬果，祈求新的一年國泰民安，高雄市民平安健康，並為建廟芳名錄揭牌，稍也在廟方特別準備的屋瓦上簽名，祝福保安宮廟務興隆。

柯志恩今年發放的特製小福袋相當搶手，領福袋民眾大排長龍，而身旁有名神韻和她極為相似的女生幫忙發放福袋，原來的她的寶貝愛女！這是她家人首度在高雄亮相。柯志恩母女同框，成為年初選戰特別的話題。

柯志恩除在覆鼎金保安宮發福袋，也到三鳳宮向民眾拜年，下午續到高雄關帝廟(武廟)、岡山壽天宮發福袋；初二將會到鳳山龍山寺、五甲龍成宮、鼓山德安宮與左營舊城城隍廟。

國民黨立委柯志恩（右3）在高雄市議員黃春菽（右2）、女兒洪均（右1）陪同下，到高雄市覆鼎金保安宮走春上香祈福、發福袋。記者王昭月／攝影
國民黨立委柯志恩（右3）在高雄市議員黃春菽（右2）、女兒洪均（右1）陪同下，到高雄市覆鼎金保安宮走春上香祈福、發福袋。記者王昭月／攝影

保安宮 柯志恩 福袋

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