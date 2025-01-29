初一拜廟不忘立院將開議 陳其邁：別刪地方建設預算

高雄市長陳其邁今天下午與立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，到旗山區的溪州鯤洲宮參香，祈求國泰民安、風調雨順。陳其邁說，立法院2月3日又要開議，若預算被刪除，地方要治水、建設都會遇到相當大的困難，希望立委能支持地方建設，相關預算千萬不要刪，要不分黨派、不分藍綠，讓城市可以更進步。

陳其邁今天安排行程到高雄的東九區，包括旗山、內門、美濃走春。陳其邁第一站來到旗山溪洲地區已有200多年的歷史的大廟鯤洲宮，民進黨內有意要參選下屆高雄市長的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺也到場一起上香祈福，並在廟埕發放小紅包給民眾。

陳其邁致詞時對鄉親們說，高雄在東九區鄰近高屏溪，需要治水、需要預算，感謝邱議瑩立委在中央幫忙爭取水利建設，所以現在溪州地區的淹水問題幾乎都解決。但現在極端氣候，有時在1天或3天內，就把整年的雨下光，對城市的治水，中央的支持非常重要。很感謝邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆，在立法院日以繼夜幫忙顧預算。

陳其邁表示，聽說2月3日立法院又要開會，「舉手舉輸別人，財政收支劃分法修法也修得不好，對高雄不利，現在又刪除預算」，地方要治水、要建設、要蓋捷運、蓋運動中心、學校、圖書館，都會受到相當大的影響。希望立法院能支持地方建設，相關預算千萬不要刪，要不分黨派、不分藍綠，讓地方建設，讓城市可以更進步。

陳其邁說，高雄市議會比立法院好很多了，議員有國民黨的、也有民進黨的，也有無黨的，但是對旗山建設，大家都看建設不分政黨，如果立法院所有的政黨都支持預算，「我們就好做事」，在這個新年開始，他也祈求立法院可以比較順利，國家可以繼續進步，經濟可以繼續繁榮。

陳其邁說，到東九區旅行的遊客非常多，尤其在高雄的山區有非常多美麗的景點，包括像六龜、美濃花海、旗山老街，還有內門這個初二回娘家的總鋪師文化，還有南橫包括梅山等非常多的景點。所以這裡的廟宇也非常的多，他利用今年走春的時間，到東九區到各大的廟宇來上香祈福，希望能夠國泰民安、風調雨順。