PTT創世神批金門大橋「花2倍數發部預算」 粉專怒： 先去了解當地狀況

金門大橋是目前最大跨度的脊背橋，通車兩年多，設計、監造及施工技術獲國際肯定。然而PTT創站站長杜奕瑾近日質疑，為小金門1萬人口，花了近百億蓋這座大橋，這筆錢已是數發部2025年度可執行預算的兩倍了。對此，評論時事的粉專「薛丁格的喵」也舉出大橋重要，認為杜奕瑾的言論實在荒謬。

杜奕瑾日前在臉書發文指出，「很多台灣人不知道，台灣才剛為小金門一萬人口花了近一百億蓋了一座金門大橋。大概是兩倍數發部為2400萬人在2025年度可執行預算。維繫全國資安、網路韌性、產業發展」。

對此，「薛丁格的喵」則表示，杜奕瑾這番話令人反感、憤怒，過去金門大橋未完工之前，大小金的往來一切依靠「船班」，半小時一班，但每逢3～5月霧季，船班根本無法航行，導致大小金的交通中斷，影響民生物資運送、信件包裹報紙配送、居民與遊客的往返，以及需要醫療協助的人。

「薛丁格的喵」續指，現在金門大橋開通，讓大小金不再為除了颱風以外的天氣而影響往來，「我建議某些人，先去了解當地狀況，再出來說嘴。拿數發部的經費來對比金門大橋的重要性，這是什麼ridiculous（荒謬）的事情」。