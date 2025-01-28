快訊

兩大族群最愛勞退自提 細算一年投報率可達36%

遭DeepSeek血洗股價暴跌、市值蒸發6000億 輝達最新聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

PTT創世神批金門大橋「花2倍數發部預算」 粉專怒： 先去了解當地狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
金門大橋全長5.41公里，連接大小金門。圖／金門縣政府提供
金門大橋全長5.41公里，連接大小金門。圖／金門縣政府提供

金門大橋是目前最大跨度的脊背橋，通車兩年多，設計、監造及施工技術獲國際肯定。然而PTT創站站長杜奕瑾近日質疑，為小金門1萬人口，花了近百億蓋這座大橋，這筆錢已是數發部2025年度可執行預算的兩倍了。對此，評論時事的粉專「薛丁格的喵」也舉出大橋重要，認為杜奕瑾的言論實在荒謬。

杜奕瑾日前在臉書發文指出，「很多台灣人不知道，台灣才剛為小金門一萬人口花了近一百億蓋了一座金門大橋。大概是兩倍數發部為2400萬人在2025年度可執行預算。維繫全國資安、網路韌性、產業發展」。

對此，「薛丁格的喵」則表示，杜奕瑾這番話令人反感、憤怒，過去金門大橋未完工之前，大小金的往來一切依靠「船班」，半小時一班，但每逢3～5月霧季，船班根本無法航行，導致大小金的交通中斷，影響民生物資運送、信件包裹報紙配送、居民與遊客的往返，以及需要醫療協助的人。

「薛丁格的喵」續指，現在金門大橋開通，讓大小金不再為除了颱風以外的天氣而影響往來，「我建議某些人，先去了解當地狀況，再出來說嘴。拿數發部的經費來對比金門大橋的重要性，這是什麼ridiculous（荒謬）的事情」。

PTT 台灣人 金門大橋 颱風

延伸閱讀

他被Fire一個月後…主管竟來訊「自己也被炒了」 網揭意圖：臉皮夠厚

紅包被嫌少！她包給父母各12800「竟換來兩巴掌」 網心疼：別再回家了

年味越來越淡？一票人點頭：這節日快變台灣最大

娘家只有爸媽相依…人妻想回去過除夕 公婆暴怒：以後別來家族聚會

相關新聞

PTT創世神批金門大橋「花2倍數發部預算」 粉專怒： 先去了解當地狀況

金門大橋是目前最大跨度的脊背橋，通車兩年多，設計、監造及施工技術獲國際肯定。然而PTT創站站長杜奕瑾近日質疑，為小金門1萬人口，花了近百億蓋這座大橋，這筆錢已是數發部2025年度可執行預算的兩倍了。對此，評論時事的粉專「薛丁格的喵」也舉出大橋重要，認為杜奕瑾的言論實在荒謬。

森林裡的藝術村 「衛武營藝術村-WeR」將藝術生活化

高雄市衛武營不只有國家級的國家藝術文化中心，在衛武營都會公園內還有「衛武營藝術村-WeR」，結合表演與視覺藝術，公園裡的...

「冬花盛開」藝術展 感念曾貴海催生衛武營都會公園

「衛武營藝術村-WeR」駐村藝術家在去年年底推出駐村藝術家聯展「冬花盛開」，致敬已逝詩人醫師曾貴海，「衛武營藝術村WeR...

南風劇團進駐衛武營 「亮亮與綠綠」打造想像力天堂

高雄南風劇團是衛武營藝術村的重要支柱，團長陳姿仰也是「衛武營藝術村-WeR」執行長。陳姿仰說，劇團從成立之初就深入社區、...

高市運用AI平台 交通壅堵有解

高雄市政府分析春節期間旅遊高峰落在初二至初三，陳其邁昨視察交通局智慧運輸中心指出，市府正與NVIDA（輝達）、鴻海等合作...

吉伊卡哇萌翻愛河 攤販賣盜版貨

高雄冬日遊樂園聯名日本人氣IP吉伊卡哇的3位小可愛，近日尖峰時段破6萬人，更勝去年黃色小鴨人潮，場外卻有多個攤販兜售疑似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。