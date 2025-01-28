快訊

兩大族群最愛勞退自提 細算一年投報率可達36%

遭DeepSeek血洗股價暴跌、市值蒸發6000億 輝達最新聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

南風劇團進駐衛武營 「亮亮與綠綠」打造想像力天堂

中央社／ 高雄28日電
南風劇團是高雄首個成立的專業劇團，接手「衛武營藝術村-WeR」經營，將藝術結合表演藝術，讓更多人體驗藝術的美好。圖為新劇「亮亮與綠綠」在衛武營藝術村-WeR的演出。（衛武營藝術村-WeR提供）中央社
南風劇團是高雄首個成立的專業劇團，接手「衛武營藝術村-WeR」經營，將藝術結合表演藝術，讓更多人體驗藝術的美好。圖為新劇「亮亮與綠綠」在衛武營藝術村-WeR的演出。（衛武營藝術村-WeR提供）中央社

高雄南風劇團是衛武營藝術村的重要支柱，團長陳姿仰也是「衛武營藝術村-WeR」執行長。陳姿仰說，劇團從成立之初就深入社區、漁村、寺廟等各角落，新劇「亮亮與綠綠」期待用想像力帶著孩子體會表演藝術的美好。

南風劇團是高雄首個成立的專業劇團，在1991年成立後足跡踏遍高雄街頭、校園和社區。南風劇團以「南部有風，風裡有戲的味道」的想法，實踐「藝術創作來自生活的現實」的理念。

陳姿仰說，南風創團以來深入社區、漁村、加工區、寺廟等尋找創作能量。更在文化邊陲地帶，主辦實驗劇展、戲劇研習為戲劇工作者打造發表舞台，培養不少劇場專業工作者。在創作方面，也經歷了「社區劇場」、「實驗劇場」、「教育劇場」等歷程。

「亮亮與綠綠」兒童互動劇場以大量人聲和肢體合作，搭配上衛武營都會公園而來的靈感，表演中有不少自然物品，包括枯木等植物。

演員畫上小丑妝，3個小丑塑造了2個由大自然出生的生命體，藉由團體分工、互動傳達尊重不同群體與萬物的概念，希望改變人類過去「人定勝天」的思維，轉而學習接納大自然，與之和平共存。

陳姿仰說，接下「衛武營藝術村」重責時，將各種藝術納入其中，也一直心心念念表演藝術，這幾年在藝術村中的表演藝術不只是創作也是實驗。此次「亮亮與綠綠」回歸劇場本質，並融入自然元素，強調演員肢體、聲音以及非語言的表達，邀請觀眾探索自然與藝術的奇幻世界。

秉持著讓更多人體驗表演藝術的美好，「亮亮與綠綠」去年在衛武營藝術村表演16場次，而後展開校園巡演，足跡遍佈美濃、內門、大社、前鎮等。今年1月此劇再次回到衛武營藝術村，互動演出獲得更多迴響。

劇場 衛武營

延伸閱讀

春節漫遊彰化 扇形車庫、3D彩繪社區各有風味

與基層吃團年飯 李家超：今年再增3社區客廳 年中運作

衛武營蛇年變身高雄最大藝術遊樂場 邀探險雙廳院

獨／砍公視、歌仔戲預算惹議！國寶大師唐美雲回應了

相關新聞

PTT創世神批金門大橋「花2倍數發部預算」 粉專怒： 先去了解當地狀況

金門大橋是目前最大跨度的脊背橋，通車兩年多，設計、監造及施工技術獲國際肯定。然而PTT創站站長杜奕瑾近日質疑，為小金門1萬人口，花了近百億蓋這座大橋，這筆錢已是數發部2025年度可執行預算的兩倍了。對此，評論時事的粉專「薛丁格的喵」也舉出大橋重要，認為杜奕瑾的言論實在荒謬。

森林裡的藝術村 「衛武營藝術村-WeR」將藝術生活化

高雄市衛武營不只有國家級的國家藝術文化中心，在衛武營都會公園內還有「衛武營藝術村-WeR」，結合表演與視覺藝術，公園裡的...

「冬花盛開」藝術展 感念曾貴海催生衛武營都會公園

「衛武營藝術村-WeR」駐村藝術家在去年年底推出駐村藝術家聯展「冬花盛開」，致敬已逝詩人醫師曾貴海，「衛武營藝術村WeR...

南風劇團進駐衛武營 「亮亮與綠綠」打造想像力天堂

高雄南風劇團是衛武營藝術村的重要支柱，團長陳姿仰也是「衛武營藝術村-WeR」執行長。陳姿仰說，劇團從成立之初就深入社區、...

高市運用AI平台 交通壅堵有解

高雄市政府分析春節期間旅遊高峰落在初二至初三，陳其邁昨視察交通局智慧運輸中心指出，市府正與NVIDA（輝達）、鴻海等合作...

吉伊卡哇萌翻愛河 攤販賣盜版貨

高雄冬日遊樂園聯名日本人氣IP吉伊卡哇的3位小可愛，近日尖峰時段破6萬人，更勝去年黃色小鴨人潮，場外卻有多個攤販兜售疑似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。