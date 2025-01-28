南風劇團進駐衛武營 「亮亮與綠綠」打造想像力天堂

高雄南風劇團是衛武營藝術村的重要支柱，團長陳姿仰也是「衛武營藝術村-WeR」執行長。陳姿仰說，劇團從成立之初就深入社區、漁村、寺廟等各角落，新劇「亮亮與綠綠」期待用想像力帶著孩子體會表演藝術的美好。

南風劇團是高雄首個成立的專業劇團，在1991年成立後足跡踏遍高雄街頭、校園和社區。南風劇團以「南部有風，風裡有戲的味道」的想法，實踐「藝術創作來自生活的現實」的理念。

陳姿仰說，南風創團以來深入社區、漁村、加工區、寺廟等尋找創作能量。更在文化邊陲地帶，主辦實驗劇展、戲劇研習為戲劇工作者打造發表舞台，培養不少劇場專業工作者。在創作方面，也經歷了「社區劇場」、「實驗劇場」、「教育劇場」等歷程。

「亮亮與綠綠」兒童互動劇場以大量人聲和肢體合作，搭配上衛武營都會公園而來的靈感，表演中有不少自然物品，包括枯木等植物。

演員畫上小丑妝，3個小丑塑造了2個由大自然出生的生命體，藉由團體分工、互動傳達尊重不同群體與萬物的概念，希望改變人類過去「人定勝天」的思維，轉而學習接納大自然，與之和平共存。

陳姿仰說，接下「衛武營藝術村」重責時，將各種藝術納入其中，也一直心心念念表演藝術，這幾年在藝術村中的表演藝術不只是創作也是實驗。此次「亮亮與綠綠」回歸劇場本質，並融入自然元素，強調演員肢體、聲音以及非語言的表達，邀請觀眾探索自然與藝術的奇幻世界。

秉持著讓更多人體驗表演藝術的美好，「亮亮與綠綠」去年在衛武營藝術村表演16場次，而後展開校園巡演，足跡遍佈美濃、內門、大社、前鎮等。今年1月此劇再次回到衛武營藝術村，互動演出獲得更多迴響。